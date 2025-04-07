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Рекорд Овечкина в НХЛ ,  
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«Особенный», «как Пушкин». Что говорили президенты США об Овечкине

Что говорили президенты США об Овечкине
Сюжет
Рекорд Овечкина в НХЛ
Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин превзошел рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярном чемпионате. Что говорили президенты США об Овечкине — в материале «РБК Спорт»
Александр Овечкин
Александр Овечкин (Фото: Patrick Smith / Getty Images)

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побил снайперский рекорд в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за карьеру. Он побил рекорд Уэйна Гретцки, на счету которого было 894 шайб.

Он выступает за клуб из американской столицы с сентября 2005 года, застав четырех президентов США — Джорджа Буша, Барака Обаму, Дональда Трампа, Джо Байдена.

Обама и Трамп не раз признавались, что являются поклонниками Овечкина.

Овечкин — трехкратный чемпион мира в составе сборной России и обладатель Кубка Стэнли 2018 года с «Вашингтоном», в составе которого провел всю карьеру в НХЛ.

Обама в 2009-м году заявил, что рад жить в одном городе с Овечкиным.

«Как житель Вашингтона могу сказать, что мне также очень приятно, что и представитель вашей страны Александр Овечкин живет в моем городе», — отметил Обама во время обращения к выпускникам Новой экономической школы в Москве, добавив, что Овечкин «превосходен».

Обама говорил, что Овечкин входит в число выдающихся российских деятелей, внесших вклад в развитие мира, наряду с учеными, космонавтами и писателями, такими как Пушкин.

Фото: ovi8 / X
Фото: ovi8 / X

В 2011-м году первая леди США Мишель Обама с супругом и друзьями отметила 48-летие в ресторане BLT в центре Вашингтона. Во время мероприятия Обама случайно встретила здесь российского хоккеиста. Позже спортсмен выложил их совместную фотографию в на своей страничке в X (ранее Twitter).

В 2018-м год «Вашингтон Кэпиталз» стал одним из немногих спортивных клубов, принявших участие в чемпионском приеме в Белом доме.

В первый президентский срок Дональда Трампа многие чемпионы ведущих спортивных североамриканских лиг отказались от приема в знак протеста против политики Трампа. Но не «Вашингтон» с капитаном Овечкиным. И Трамп это оценил.

Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

«Мы вам очень благодарны, это большая честь для меня, потому что я фанат хоккея, фанат «Вашингтона» и Алекса Овечкина, — обратился Трамп к команде. — У меня не оставалось выбора, только как стать его фанатом, потому что Ови — нечто. Вы только посмотрите на эти руки! Он особенный парень, особенный спортсмен и игрок. Не просто так его зовут Александр Великий. Он очень много работает, забивает больше всех в лиге. Где моя дочь Иванка? Она дружит с Ови, большой фанат его».

Спустя месяц Трамп во время переговоров в Хельсинки подарил Владимиру Путину свитер Овечкина.

Супруга хоккеиста Анастасия рассказывала в интервью «Спорт-Экспрессу», что Овечкин поддерживает хорошие отношения с Трампом. «Саша знаком с Трампом лично. Президент США — поклонник хоккея и не раз говорил Александру, что следит за его игрой и любит его как игрока. У них хорошие отношения», — отметила супруга капитана «Вашингтона».

Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

Анастасия Овечкина рассказала, что Трамп пригласил их на рождество во время первого президентского срока (2017–2021 годы). «Там были его друзья, знакомые. Но все равно их стол с женой Меланией и его семьей был отгорожен от остальных», — сообщила Овечкина.

«В какой-то момент к нам подошел старший сын президента и попросил нас к нему подойти — единственных из всех гостей, — отметила она. — Подвел нас к нему — и Саша пообщался с Трампом, а я стояла рядом с его женой. О чем общались мужчины, сказать не могу, я же просто сказала Мелании спасибо за приглашение. У нас осталась фотография с той встречи».

В январе 2025-го года после начала второго срока Трамп назвал Овечкина «великим игроком». Об этом он заявил, выступая на домашней для этого клуба Capital One Arena с последней перед инаугурацией речью на Make America Great Again Victory Rally. «Владельцы этой арены, — они великолепны <...>, и их команда очень успешна, а Овечкин — великий игрок, не так ли?» — сказал он.

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Альвина Цаканян
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Александр Овечкин фото
Александр Овечкин
спортсмен, хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
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