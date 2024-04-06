 Перейти к основному контенту
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Олимпиада-2024 в Париже ,  
0 

Россиянки завоевали четыре лицензии на ОИ-2024 в женской борьбе

Россиянки завоевали четыре из шести лицензий на ОИ-2024 в женской борьбе
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Надежда Соколова (до 50 кг), Наталья Малышева (до 53 кг), Алина Касабиева (до 62 кг) и Ханум Велиева (до 68 кг) дошли до финала европейского квалификационного турнира в Баку и получили неименные лицензии в своих весовых категориях
Ханум Велиева (справа)
Ханум Велиева (справа) (Фото: Rafal Oleksiewicz / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Россиянки завоевали четыре лицензии на Олимпийские игры 2024 года в Париже в женской борьбе.

Европейский квалификационный олимпийский турнир проходит в Баку. Для завоевания лицензии спортсменам нужно выйти в финал.

Надежда Соколова (весовая категория до 50 кг) в полуфинале победила немку Анастасию Блайвас, Наталья Малышева (до 53 кг) — гречанку Марию Преволараки, ⁠Алина Касабиева (до 62 кг) — Мариану Кердиварэ из Молдавии, ⁠Ханум Велиева (до 68 кг) — украинку Манолу Скобельську.

Ольга Хорошавцева (до 57 кг) и Рита Талисманова (до 76 кг) до финала дойти не смогли. Последний шанс получить недостающие лицензии — мировой квалификационный олимпийский турнир, который пройдет в Стамбуле в мае.

Российские борцы примут решение об участии в ОИ после завоевания лицензий
Спорт
Михаил Мамиашвили

Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе. Накануне две из шести возможных лицензий получили борцы греко-римского стиля — Сергей Семенов (до 130 кг) и Милад Алирзаев (до 87 кг).

Турнир в Баку завершится 7 апреля соревнованиями по вольной борьбе, россияне поборются за две лицензии (четыре уже есть).

Лицензии на Игры являются неименными. Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа.

Иран, Израиль и США привели свои войска в режим повышенной боевой готовности

Губернатор Гладков показал последствия обстрела Белгорода. Фото

В Оренбургской области прорвало дамбу. Видео

В Нью-Йорке произошло землетрясение. Из-за него было прервано заседание Совета Безопасности ООН

В Госдуме предложили продлить срок обжалования штрафов

Потерявшуюся собаку нашли почти в 4 тысячах километров от дома

Репортаж из российского военного городка, где рос главком ВСУ Сырский

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
вольная борьба Олимпиада-2024
Материалы по теме
Российские борцы греко-римского стиля завоевали две лицензии на ОИ-2024
Спорт
Лишили Олимпиады. Что известно об отстранении лучшего российского борца
Спорт
«Сильнейших будут убирать». Лучшего российского борца не допустили до Игр
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 6 апреля
EUR ЦБ: 100,13 (+0,06) Инвестиции, 05 апр, 16:46 Курс доллара на 6 апреля
USD ЦБ: 92,42 (+0,11) Инвестиции, 05 апр, 16:46
Депутат Гурулев назвал фейком приписанные ему слова о Казахстане Политика, 20:11
Жители Копенгагена перекопали улицу наркоторговцев Общество, 20:09
«Байер» оказался в одной победе от первого чемпионства в бундеслиге Спорт, 20:08
Путин поручил главе МЧС Куренкову срочно вылететь в Оренбургскую область Политика, 20:01
В Орске прорвало дамбу на еще одном участке Общество, 19:57
Подтопленный Орск с высоты. Видео Общество, 19:50
Россиянки завоевали четыре лицензии на ОИ-2024 в женской борьбе Спорт, 19:33
Г. Нахапетян: создание устойчивого бизнеса
Смотрите этот и еще 40+ курсов в опции Уроки Легенд
Подробнее
Власти назвали число подтопленных домов в Орске Общество, 19:28
Стал известен страховщик дамбы в Орске Общество, 19:23
МВД запросило ₽1,5 млн с экс-полицейских, подбросивших наркотики Голунову Общество, 19:15
В Белгородской области обстреляли село Тишанка Политика, 19:04
«Бавария» сенсационно проиграла новичку бундеслиги, ведя со счетом 2:0 Спорт, 18:41
Владельца прав на трансляцию Олимпиад отправили под домашний арест Спорт, 18:36
«Краснодар» одержал первую победу в году и возглавил РПЛ Спорт, 18:29