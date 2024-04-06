Россиянки завоевали четыре из шести лицензий на ОИ-2024 в женской борьбе

Россиянки завоевали четыре лицензии на ОИ-2024 в женской борьбе

Надежда Соколова (до 50 кг), Наталья Малышева (до 53 кг), Алина Касабиева (до 62 кг) и Ханум Велиева (до 68 кг) дошли до финала европейского квалификационного турнира в Баку и получили неименные лицензии в своих весовых категориях

Ханум Велиева (справа) (Фото: Rafal Oleksiewicz / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Россиянки завоевали четыре лицензии на Олимпийские игры 2024 года в Париже в женской борьбе.

Европейский квалификационный олимпийский турнир проходит в Баку. Для завоевания лицензии спортсменам нужно выйти в финал.

Надежда Соколова (весовая категория до 50 кг) в полуфинале победила немку Анастасию Блайвас, Наталья Малышева (до 53 кг) — гречанку Марию Преволараки, ⁠Алина Касабиева (до 62 кг) — Мариану Кердиварэ из Молдавии, ⁠Ханум Велиева (до 68 кг) — украинку Манолу Скобельську.

Ольга Хорошавцева (до 57 кг) и Рита Талисманова (до 76 кг) до финала дойти не смогли. Последний шанс получить недостающие лицензии — мировой квалификационный олимпийский турнир, который пройдет в Стамбуле в мае.

Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе. Накануне две из шести возможных лицензий получили борцы греко-римского стиля — Сергей Семенов (до 130 кг) и Милад Алирзаев (до 87 кг).

Турнир в Баку завершится 7 апреля соревнованиями по вольной борьбе, россияне поборются за две лицензии (четыре уже есть).

Лицензии на Игры являются неименными. Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа.