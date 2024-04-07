Гол Педро принес «Зениту» победу над аутсайдером РПЛ

Матч завершился со счетом 1:0. «Зенит» вернулся на первое место в турнирной таблице. Педро забил три гола в двух последних матчах

Педро (Фото: Телеграм-канал ФК «Зенит»)

Петербургский «Зенит» победил калининградскую «Балтику» в 23-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Матч в Санкт-Петербурге завершился со счетом 1:0.

Гол забил 18-летний Педро на 42-й минуте.

В компенсированное время первого тайма полузащитник хозяев Вендел получил желтую карточку, которая стала для него четвертой, и пропустит матч с «Краснодаром» в следующем туре 13 апреля.

«Зенит» вернулся на первое место в турнирной таблице, опередив на очко «Краснодар».

У «Балтики» 17 очков и 15-е место в РПЛ, ее следующим соперником будет грозненский «Ахмат» 13 апреля.

Педро забил три гола в двух матчах — в предыдущей игре «Зенита» в Кубке России со «Спартаком» 3 апреля (2:1) бразилец оформил дубль.