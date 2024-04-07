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Гол Педро принес «Зениту» победу над аутсайдером РПЛ

Гол Педро принес «Зениту» победу над аутсайдером РПЛ «Балтикой»
Матч завершился со счетом 1:0. «Зенит» вернулся на первое место в турнирной таблице. Педро забил три гола в двух последних матчах
Педро
Педро (Фото: Телеграм-канал ФК «Зенит»)

Петербургский «Зенит» победил калининградскую «Балтику» в 23-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Матч в Санкт-Петербурге завершился со счетом 1:0.

Гол забил 18-летний Педро на 42-й минуте.

В компенсированное время первого тайма полузащитник хозяев Вендел получил желтую карточку, которая стала для него четвертой, и пропустит матч с «Краснодаром» в следующем туре 13 апреля.

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Фото:Телеграм-канал ПФК ЦСКА

«Зенит» вернулся на первое место в турнирной таблице, опередив на очко «Краснодар».

У «Балтики» 17 очков и 15-е место в РПЛ, ее следующим соперником будет грозненский «Ахмат» 13 апреля.

Педро забил три гола в двух матчах — в предыдущей игре «Зенита» в Кубке России со «Спартаком» 3 апреля (2:1) бразилец оформил дубль.

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Теги
Анна Сатдинова
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Зенит ФК Балтика
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