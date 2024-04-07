ЦСКА разгромил «Факел»
Московский ЦСКА продлил беспроигрышную серию в РПЛ до четырех матчей, победив в 23-м туре на своем поле воронежский «Факел» со счетом 4:1.
Счет на 36-й минуте открыл 22-летний Тамерлан Мусаев, который зимой перешел в московский клуб из калининградской «Балтики». Форвард забил за ЦСКА третий гол в шести матчах.
Во втором тайме отличились Иван Обляков (60), Аббосбек Файзуллаев (75-я) и Федор Чалов (90-я).
Обляков и Мусаев также записали на свой счет по результативной передаче.
Второй гол армейцев был забит после длинного паса Игоря Акинфеева на половину поля гостей.
Воронежский клуб ответил голом Василия Черова на последних секундах компенсированного времени (94-я).
ЦСКА набрал 36 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. «Факел» с 26 очками идет на 11-й строчке.
В 24-м туре ЦСКА 13 апреля встретится в гостях с «Локомотивом», а «Факел» 14 апреля примет «Ростов».
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