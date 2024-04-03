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Дубль Педро принес «Зениту» победу над «Спартаком» в Кубке России

Дубль Педро принес «Зениту» победу над «Спартаком» в полуфинале Кубка России
Матч завершился со счетом 1:2. У «Спартака» дебютный гол забил Угальде, «Зенит» смог одержать волевую победу благодаря двум голам Педро за десять минут
Фото: Софья Сандурская / ТАСС
Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Петербургский «Зенит» одержал волевую победу над московским «Спартаком» в первом матче полуфинала «пути РПЛ» Кубка России.

Игра в Москве завершилась со счетом 1:2.

Счет на 12-й минуте открыл Манфред Угальде, который забил первый гол за «красно-белых».

Во втором тайме у «Зенита» дважды отличился 18-летний Педро (55, 65), который присоединился к команде в январе.

Второй матч пройдет в Санкт-Петербурге в период с 16 по 18 апреля.

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«Спартак» и «Зенит» в третий раз встречались в этом сезоне, предыдущие два матча были в рамках РПЛ. В августе «красно-белые» уступили дома 1:3, а в марте в гостях сыграли со счетом 0:0.

В пяти матчах после возобновления сезона «Спартак» выиграл только раз — в Кубке у «Оренбурга», еще два матча завершил вничью и два проиграл.

«Зенит», лидирующий в РПЛ, три матча выиграл и два завершил вничью.

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Анна Сатдинова
Футбол Кубок России по футболу ФК Спартак Москва ФК Зенит Манфред Угальде
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