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«Локомотив» одержал первую победу в весенней части сезона

«Локомотив» обыграл «Ахмат», одержав первую победу в весенней части сезона
«Железнодорожники» победили «Ахмат» со счетом 2:0 благодаря голам Антона Миранчука и Сергея Пиняева. «Локомотив» прервал пятиматчевую серию без побед
Антон Миранчук (справа)
Антон Миранчук (справа) (Фото: Телеграм-канал ФК «Локомотив»)

Московский «Локомотив» победил грозненский «Ахмат» в 23-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Игра в Грозном завершилась со счетом 0:2. На 20-й минуте после видеопросмотра у «Ахмата» за игру рукой удалили защитника Дарко Тодоровича, а назначенный за его нарушение пенальти реализовал Антон Миранчук (21).

На 58-й минуте Сергей Пиняев с передачи Миранчука удвоил преимущество гостей. Еще один гол «Локомотива» в исполнении Тимура Сулейманова спустя четыре минуты не засчитали.

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Фото:Телеграм-канал ПФК ЦСКА

«Ахмат» с 5 апреля возглавляет Магомед Адиев, который сменил на посту главного тренера Мирослава Ромащенко.

«Локомотив» впервые выиграл после возобновления сезона — до этого на счету команды Михаила Галактионова было три поражения и две ничьи (с учетом Кубка России).

«Локомотив» набрал 36 очков и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице. У «Ахмата» 20 очков и 12-е место, по итогам тура грозненский клуб может опуститься в зону стыковых матчей.

В 24-м туре «Локомотив» 13 апреля примет ЦСКА в московском дерби, а «Ахмат» в тот же день сыграет дома с калининградской «Балтикой».

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Теги
Анна Сатдинова
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Ахмат ФК Локомотив Москва
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