Главный тренер сборной Казахстана возглавил «Ахмат»
Магомед Адиев назначен новым главным тренером «Ахмата». Об этом сообщается в телеграм-канале грозненского футбольного клуба.
На этом посту он сменил Мирослава Ромащенко, который был отправлен в отставку 4 апреля после поражения от «Оренбурга» в полуфинальном матче «пути регионов» в Кубке России.
«С недавних пор Магомед Адиев возглавляет национальную сборную Казахстана, добившись с ней лучших результатов в истории. Специалист будет совмещать работу в клубе и в сборной», — сообщили в «Ахмате».
О том, что главным кандидатом на должность главного тренера «Ахмата» является именно Адиев, ранее сообщал источник «РБК Спорт» в грозненском клубе.
Адиев будет уже третьим главным тренером «Ахмата» в нынешнем сезоне. В августе после четырех туров Российской премьер-лиги (РПЛ) команду покинул Сергей Ташуев, его сменил Ромащенко.
«Ахмат» после 21 тура РПЛ с 20 очками занимает 12-ю строчку в турнирной таблице.
46-летний Адиев в разные годы выступал за грозненский клуб, выигрывал с ним Кубок России. Он также работал ассистентом главного тренера грозненцев (2018–2019), был главным тренером второй команды.
С апреля 2022 года Адиев возглавляет сборную Казахстана. В отборочном турнире Евро-2024 команда заняла четвертое место в своей группе и вышла в стыковые матчи, где в полуфинале проиграла Греции со счетом 0:5 и не смогла пробиться на чемпионат Европы.
Паводок превратил Химки в Венецию. Видео
Крокодила задерджали на границе с Казахстаном. Видео
ФСБ задержало новых фигурантов дела о теракте в Крокусе
Новый фильм Гая Ричи не получил прокатного удостоверения в России
Киргизия отключила карты МИР. Объяснение
Рублю предсказали ослабление к концу года. Каким будет курс?
Биржевые цены на кофе на максимуме за 16 лет. Чего боятся трейдеры?