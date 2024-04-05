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Главный тренер сборной Казахстана возглавил «Ахмат»

Магомед Адиев назначен новым главным тренером «Ахмата»
Магомед Адиев сменил в «Ахмате» Мирослава Ромащенко. Он будет совмещать работу в клубе и сборной Казахстана
Магомед Адиев
Магомед Адиев (Фото: Charles McQuillan / Getty Images)

Магомед Адиев назначен новым главным тренером «Ахмата». Об этом сообщается в телеграм-канале грозненского футбольного клуба.

На этом посту он сменил Мирослава Ромащенко, который был отправлен в отставку 4 апреля после поражения от «Оренбурга» в полуфинальном матче «пути регионов» в Кубке России.

«С недавних пор Магомед Адиев возглавляет национальную сборную Казахстана, добившись с ней лучших результатов в истории. Специалист будет совмещать работу в клубе и в сборной», — сообщили в «Ахмате».

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О том, что главным кандидатом на должность главного тренера «Ахмата» является именно Адиев, ранее сообщал источник «РБК Спорт» в грозненском клубе.

Адиев будет уже третьим главным тренером «Ахмата» в нынешнем сезоне. В августе после четырех туров Российской премьер-лиги (РПЛ) команду покинул Сергей Ташуев, его сменил Ромащенко.

«Ахмат» после 21 тура РПЛ с 20 очками занимает 12-ю строчку в турнирной таблице.

46-летний Адиев в разные годы выступал за грозненский клуб, выигрывал с ним Кубок России. Он также работал ассистентом главного тренера грозненцев (2018–2019), был главным тренером второй команды.

С апреля 2022 года Адиев возглавляет сборную Казахстана. В отборочном турнире Евро-2024 команда заняла четвертое место в своей группе и вышла в стыковые матчи, где в полуфинале проиграла Греции со счетом 0:5 и не смогла пробиться на чемпионат Европы.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Ахмат Магомед Адиев Казахстан
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