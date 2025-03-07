УЕФА подсчитал общую выручку клубов РПЛ за прошлый сезон

Клубы РПЛ заработали за сезон 2023/24 €981 млн. РПЛ стала шестой лигой Европы по этому показателю, лидирует АПЛ — €7,147 млрд

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Выручка клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) за сезон 2023/24 составила €981 млн. Об этом говорится в ежегодном отчете «Финансы и инвестиционный ландшафт европейских клубов», опубликованном на сайте УЕФА.

Среди лиг Европы это шестой результат. На первом месте Английская премьер-лига (€7,147 млрд).

Из общей суммы выручки коммерческая деятельность принесла РПЛ €579,5 млн, выручка от телетрансляций — €120,7 млн, продажа билетов €51,7 млн, еще €228,8 млн составили остальные доходы, которые не были названы.

По сравнению с прошлым сезоном общий доход клубов РПЛ снизился на 6,6%.

Трансферный баланс клубов РПЛ в сезоне 2023/24 был отрицательным — минус €34 млн.

Сборная России и клубы РПЛ отстранены от турниров ФИФА и УЕФА с 2022 года.