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УЕФА подсчитал общую выручку клубов РПЛ за прошлый сезон

УЕФА: общая выручка клубов РПЛ за прошлый сезон составила €981 млн
Клубы РПЛ заработали за сезон 2023/24 €981 млн. РПЛ стала шестой лигой Европы по этому показателю, лидирует АПЛ — €7,147 млрд
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Выручка клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) за сезон 2023/24 составила €981 млн. Об этом говорится в ежегодном отчете «Финансы и инвестиционный ландшафт европейских клубов», опубликованном на сайте УЕФА.

Среди лиг Европы это шестой результат. На первом месте Английская премьер-лига (€7,147 млрд).

Из общей суммы выручки коммерческая деятельность принесла РПЛ €579,5 млн, выручка от телетрансляций — €120,7 млн, продажа билетов €51,7 млн, еще €228,8 млн составили остальные доходы, которые не были названы.

По сравнению с прошлым сезоном общий доход клубов РПЛ снизился на 6,6%.

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Фото:Catherine Ivill / Getty Images

Трансферный баланс клубов РПЛ в сезоне 2023/24 был отрицательным — минус €34 млн.

Сборная России и клубы РПЛ отстранены от турниров ФИФА и УЕФА с 2022 года.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол УЕФА Российская премьер-лига (РПЛ)
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