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УЕФА подсчитал, что состав «Челси» в 2024-м стал самым дорогим в истории

УЕФА: состав «Челси» в 2024 году стал самым дорогим в истории футбола
Общая стоимость футболистов команды на конец 2024 года составила €1,656 млрд. «Челси» побил рекорд мадридского «Реала» (€1,332 млрд), который был установлен в 2020-м
Фото: Catherine Ivill / Getty Images
Фото: Catherine Ivill / Getty Images

Состав лондонского «Челси» на конец 2024 года стал самым дорогим в истории футбола. Об этом говорится в ежегодном отчете «Финансы и инвестиционный ландшафт европейских клубов», опубликованном на сайте УЕФА.

Общая стоимость футболистов «Челси» составила €1,656 млрд. Лондонский клуб побил рекорд, который был установлен в 2020 году мадридским «Реалом» (€1,332 млрд).

В топ-5 клубов с самыми дорогими составами в 2024 году вошли «Манчестер Сити» (€1,294 млрд), «Манчестер Юнайтед» (€1,098 млрд), лондонский «Арсенал» (€1,026 млрд) и «Реал» (€924 млн).

В прошлом сезоне «Челси» занял шестое место в Английской премьер-лиге (АПЛ), дошел до финала Кубка лиги и полуфинала Кубка Англии. В нынешнем сезоне «Челси» идет пятым в АПЛ, вышел в 1/8 финала Лиги конференции, вылетел в 1/16 финала Кубка страны и в 1/8 финала Кубка лиги.

В отчете отмечается, что годовой рост общих доходов клубов составил €2,9 млрд. В 2023-м достигнута рекордная сумма в €26,8 млрд и, как ожидается, доходы превысят €29 млрд в 2024-м.

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Футбол УЕФА Челси Манчестер Юнайтед Манчестер Сити
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