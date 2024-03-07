Бах заявил об отсутствии сомнений в праве Израиля участвовать в Олимпиаде
Президент МОК Томас Бах заявил журналистам на вопрос о возможности пропуска Израилем Олимпиады в Париже, что «по этому поводу нет никаких вопросов». Об этом сообщает AP.
Обсуждая тему безопасности израильской делегации на фоне событий в секторе Газа, Бах выразил уверенность, что проблем не возникнет ни в Париже, ни в Марселе, ни в других местах присутствия израильтян.
«После чудовищной атаки на израильскую сборную (на Играх 1972 года Мюнхене) по отношению к израильским спортсменам всегда применялись особые меры [безопасности]», — сказал глава МОК.
4 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил главу МОК в предательстве идеалов олимпизма.
Как пишет The Guardian, во время общения с журналистами Бах заявил, что от российского правительства и официальных лиц каждый день звучат «более агрессивные заявления», а также отметил, что Спортивный арбитражный суд поддержал «справедливый и тщательно выверенный» подход МОК к российским и белорусским спортсменам.
В МОК после начала войны Израиля с ХАМАС заявили, что спортсменов нельзя наказывать за действия их правительств, но россияне и белорусы оказались под санкциями из-за нарушения Олимпийской хартии.
Лавров в ноябре назвал это «примером предвзятости и несостоятельности МОК, который раз за разом доказывает свою политическую ангажированность».
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