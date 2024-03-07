Глава МОК Бах: участие Израиля в Олимпиаде в Париже не подвергается сомнению

Бах заявил об отсутствии сомнений в праве Израиля участвовать в Олимпиаде

Томас Бах заявил, что израильские спортсмены будут в безопасности во Франции. Он также повторил тезис о нарушении Олимпийской хартии как основной причине санкций против России

Томас Бах (Фото: Stuart C. Wilson / Getty Images )

Президент МОК Томас Бах заявил журналистам на вопрос о возможности пропуска Израилем Олимпиады в Париже, что «по этому поводу нет никаких вопросов». Об этом сообщает AP.

Обсуждая тему безопасности израильской делегации на фоне событий в секторе Газа, Бах выразил уверенность, что проблем не возникнет ни в Париже, ни в Марселе, ни в других местах присутствия израильтян.

«После чудовищной атаки на израильскую сборную (на Играх 1972 года Мюнхене) по отношению к израильским спортсменам всегда применялись особые меры [безопасности]», — сказал глава МОК.

4 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил главу МОК в предательстве идеалов олимпизма.

Как пишет The Guardian, во время общения с журналистами Бах заявил, что от российского правительства и официальных лиц каждый день звучат «более агрессивные заявления», а также отметил, что Спортивный арбитражный суд поддержал «справедливый и тщательно выверенный» подход МОК к российским и белорусским спортсменам.

В МОК после начала войны Израиля с ХАМАС заявили, что спортсменов нельзя наказывать за действия их правительств, но россияне и белорусы оказались под санкциями из-за нарушения Олимпийской хартии.

Лавров в ноябре назвал это «примером предвзятости и несостоятельности МОК, который раз за разом доказывает свою политическую ангажированность».