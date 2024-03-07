Экс-игрок сборной России по мини-футболу погиб в зоне боевых действий
Двукратный чемпион России по мини-футболу, бывший игрок сборной России Вячеслав Москаленко погиб в зоне военной операции в возрасте 43 лет. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации мини-футбола России (АМФР).
Никаких подробностей об обстоятельствах и месте его гибели АМФР не приводит.
Москаленко на протяжении карьеры выступал за новосибирский «Сибиряк», московские «Динамо» и «Спартак», «ТТГ-Югру» (ныне — «Газпром-Югра»).
В составе студенческой сборной России Москаленко выиграл чемпионат мира в 2002 году, за первую сборную России дебютировал в 2001 году.
Всего на его счету 19 матчей за национальную команду и десять голов.
Москаленко завершил игровую карьеру в 2012 году.
АМФР выразила соболезнования в связи со смертью Москаленко.
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