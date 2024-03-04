Двукратный победитель мировых первенств по муай-тай Чернов погиб в ДТП с КАМАЗом

Чемпион мира по тайскому боксу погиб в ДТП с «КАМАЗом» в Марий Эл

ДТП случилось на трассе «Вятка» — водитель грузовика не уступил дорогу легковушке, в которой был Никита Чернов. Он погиб на месте, еще три человека пострадали

Фото: Страница клуба «‎Красная машина» в VK

Двукратный победитель первенств мира по тайскому боксу Никита Чернов погиб 2 марта по пути на соревнования, попав в автоаварию в Марий Эл. Об этом сообщил тренер клуба по муай-тай «Красная машина» Андрей Собко на своей странице во «ВКонтакте».

Чернов был мастером спорта, победителем Кубка России, двукратным чемпионом страны среди студентов, трехкратным победителем первенств страны.

«Никита погиб по дороге на свои первые соревнования в качестве тренера и представителя своих первых воспитанников», — написал Собко.

Республиканское управление ГИБДД сообщило, что утром 2 марта в Звениговском районе на 26-м километре автодороги «Вятка» произошло ДТП с участием «КАМАЗа» и Volvo. Водитель грузовика не уступил легковушке при выезде со второстепенной дороги. 22-летний пассажир погиб на месте, водитель и еще два пассажира (15 и 18 лет) получили травмы.