Российский саночник Репилов стал 16-м после двух заездов на Олимпиаде

Лидирует немец Макс Лангенхан, медали будут разыграны в воскресенье

Павел Репилов (Фото: Richard Heathcote / Getty Images)

Российский саночник Павел Репилов идет 16-м после двух попыток на одиночных соревнованиях на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Общее время 23-летнего россиянина за два заезда — 1 минута 47,708 секунды. Лидеру, немцу Максу Лангенхану (52,924), Репилов уступает 1,882 секунды.

Вторым идет австриец Йонас Мюллер (+0,162), третьим — итальянец Доминик Фишналлер (+0,298).

После первого заезда Репилов был 17-м.

Третий и четвертый заезды у саночников пройдут в воскресенье.

Из российских саночников на Играх еще предстоит стартовать Дарье Олесик — 9 и 10 февраля.

Всего в Италии выступят 13 российских атлетов в нейтральном статусе.