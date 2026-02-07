 Перейти к основному контенту
Олимпиада-2026⁠,
0

Российский саночник Репилов стал 17-м в первой попытке на Олимпиаде

Сюжет
Олимпиада-2026
Лидирует немец Макс Лангенхан
Павел Репилов
Павел Репилов (Фото: Richard Heathcote / Getty Images)

Российский саночник Павел Репилов показал 17-й результат в первой попытке на одиночных соревнованиях на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

23-летний Репилов первый заезд проехал за 53,861 секунды. Лидеру, немцу Максу Лангенхану (52,924), россиянин уступил 0,937 секунды.

Вторым идет австриец Йонас Мюллер (+0,035), третьим — итальянец Доминик Фишналлер (+0,161).

Второй заезд у саночников пройдет позднее в субботу, третий и четвертый — в воскресенье.

Из российских саночников на Играх еще предстоит стартовать Дарье Олесик — 9 и 10 февраля.

Всего в Италии выступят 13 российских атлетов в нейтральном статусе.

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Иван Витченко Иван Витченко
санный спорт Олимпиада-2026 Павел Репилов
Павел Репилов фото
Павел Репилов
спортсмен
16 июля 2002 года
