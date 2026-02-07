Российский саночник Репилов стал 17-м в первой попытке на Олимпиаде
Российский саночник Павел Репилов показал 17-й результат в первой попытке на одиночных соревнованиях на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
23-летний Репилов первый заезд проехал за 53,861 секунды. Лидеру, немцу Максу Лангенхану (52,924), россиянин уступил 0,937 секунды.
Вторым идет австриец Йонас Мюллер (+0,035), третьим — итальянец Доминик Фишналлер (+0,161).
Второй заезд у саночников пройдет позднее в субботу, третий и четвертый — в воскресенье.
Из российских саночников на Играх еще предстоит стартовать Дарье Олесик — 9 и 10 февраля.
Всего в Италии выступят 13 российских атлетов в нейтральном статусе.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026
Комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет
Politico: у администрации Трампа большие планы на Олимпиаду-2026
Визовые центры Японии в Москве и Петербурге начали запись на подачу документов
Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил Украины
Рубио: США будут вести переговоры с позиции силы по новому договору о ракетах