 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ливерпуль Манчестер Сити 1 2,3 x 3,75 2 2,85 Футбол Турция. Суперлига Кайсериспор Коджаэлиспор 1 2,85 x 3,1 2 2,55 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Челси Лидс Юнайтед 1 1,6 x 4,3 2 5,3 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1 3,85 x 4,3 2 1,8 Футбол Италия. Кубок Наполи Комо 1 2,35 x 3,2 2 3,2 Футбол Зимний кубок РПЛ. ОАЭ Зенит ЦСКА 1 1,95 x 3,6 2 3,75 Футбол Зимний кубок РПЛ. ОАЭ Динамо Краснодар 1 3,1 x 3,5 2 2,25 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,85 x 20 2 1,47
Олимпиада-2026⁠,
0

Конькобежка Коржова заявила, что гордится своим дебютом на Олимпиаде

Сюжет
Олимпиада-2026
21-летняя российская спортсменка на дистанции 3000 м заняла 12-е место
Ксения Коржова
Ксения Коржова (Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images)

Российская конькобежка Ксения Коржова гордится своим дебютом на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо. 21-летняя спортсменка после своего забега на дистанции 3000 м поделилась эмоциями в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале Союза конькобежцев России.

«Эмоции после дистанции ни с чем не сравнить. Очень крутая поддержка. По ощущениям хорошо сбегала. Мне все понравилось. Думаю, можно гордиться моим дебютом», — сказала конькобежка.

Коржова заняла итоговое 12-е место. Победила итальянка Франческа Лоллобриджида, которой россиянка уступила 11,55 секунды.

В общей сложности 13 российских спортсменов, выступающих под нейтральным флагом, примут участие в соревнованиях в Италии.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет

Politico: у администрации Трампа большие планы на Олимпиаду-2026

Визовые центры Японии в Москве и Петербурге начали запись на подачу документов

Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил Украины

Рубио: США будут вести переговоры с позиции силы по новому договору о ракетах

Авторы
Теги
Персоны
Екатерина Халимовская
Ксения Коржова Олимпиада-2026 конькобежцы
Ксения Коржова фото
Ксения Коржова
спортсменка
30 сентября 2004 года
Материалы по теме
Российская конькобежка дебютировала на Играх. Что происходит на Олимпиаде
Спорт
В первый день Олимпиады полиция Италии заявила о возможной диверсии
Политика
Непряева упала и осталась без медали в скиатлоне на Олимпиаде
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 февраля
EUR ЦБ: 91,05 (+0,76) Инвестиции, 06 фев, 17:18 Курс доллара на 7 февраля
USD ЦБ: 77,05 (+0,5) Инвестиции, 06 фев, 17:18
Российская конькобежка дебютировала на Играх. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 19:57
Врач рассказал о состоянии напавшего на общежитие в Уфе подростка Общество, 19:54
Ректор Бауманки назвал мифом «билет» из техникума в университет Общество, 19:53
The Economist рассказал, почему на Украине воюет много колумбийцев Политика, 19:42
В Белгороде после обстрела запустили резервные источники электроснабжения Политика, 19:37
Конькобежка Коржова заявила, что гордится своим дебютом на Олимпиаде Спорт, 19:32
Российская конькобежка стала 12-й на дистанции 3000 м на Олимпиаде Спорт, 19:25
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Четверо индийских студентов пострадали при нападении на общежитие в Уфе Общество, 19:12
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 19:00
Хабиров подтвердил, что в общежитии в Уфе напали на иностранных студентов Общество, 18:51
Мошенники придумали схему обмана с доставкой «подарков» ко дню рождения Общество, 18:46
Футболист сборной Панамы перешел в клуб РПЛ Спорт, 18:37
NYT рассказала, что бойкот российского спорта может скоро закончиться Политика, 18:33
Кадры с места нападения вооруженного ножом подростка на общежитие в Уфе Общество, 18:28