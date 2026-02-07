Конькобежка Коржова заявила, что гордится своим дебютом на Олимпиаде

21-летняя российская спортсменка на дистанции 3000 м заняла 12-е место

Ксения Коржова (Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images)

Российская конькобежка Ксения Коржова гордится своим дебютом на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо. 21-летняя спортсменка после своего забега на дистанции 3000 м поделилась эмоциями в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале Союза конькобежцев России.

«Эмоции после дистанции ни с чем не сравнить. Очень крутая поддержка. По ощущениям хорошо сбегала. Мне все понравилось. Думаю, можно гордиться моим дебютом», — сказала конькобежка.

Коржова заняла итоговое 12-е место. Победила итальянка Франческа Лоллобриджида, которой россиянка уступила 11,55 секунды.

В общей сложности 13 российских спортсменов, выступающих под нейтральным флагом, примут участие в соревнованиях в Италии.