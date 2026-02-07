Конькобежка Коржова заявила, что гордится своим дебютом на Олимпиаде
Российская конькобежка Ксения Коржова гордится своим дебютом на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо. 21-летняя спортсменка после своего забега на дистанции 3000 м поделилась эмоциями в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале Союза конькобежцев России.
«Эмоции после дистанции ни с чем не сравнить. Очень крутая поддержка. По ощущениям хорошо сбегала. Мне все понравилось. Думаю, можно гордиться моим дебютом», — сказала конькобежка.
Коржова заняла итоговое 12-е место. Победила итальянка Франческа Лоллобриджида, которой россиянка уступила 11,55 секунды.
В общей сложности 13 российских спортсменов, выступающих под нейтральным флагом, примут участие в соревнованиях в Италии.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026
Комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет
Politico: у администрации Трампа большие планы на Олимпиаду-2026
Визовые центры Японии в Москве и Петербурге начали запись на подачу документов
Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил Украины
Рубио: США будут вести переговоры с позиции силы по новому договору о ракетах