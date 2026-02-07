 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Товарищеские матчи. Российские клубы Спартак Далянь Инбо 1 1,19 x 5,8 2 15 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 1 1,65 x 4,5 2 4,8 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Вулверхэмптон Челси 1 4,9 x 4 2 1,67 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Арсенал Сандерленд 1 1,28 x 5,4 2 11 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ливерпуль Манчестер Сити 1 2,3 x 3,75 2 2,85 Футбол Турция. Суперлига Кайсериспор Коджаэлиспор 1 2,85 x 3,1 2 2,55 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Челси Лидс Юнайтед 1 1,58 x 4,3 2 5,3 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1 3,8 x 4,2 2 1,8 Футбол Италия. Кубок Наполи Комо 1 2,35 x 3,2 2 3,2 Футбол Зимний кубок РПЛ. ОАЭ Зенит ЦСКА 1 1,95 x 3,6 2 3,75 Футбол Зимний кубок РПЛ. ОАЭ Динамо Краснодар 1 3,1 x 3,5 2 2,25 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,85 x 20 2 1,47
Олимпиада-2026⁠,
0

Азербайджан обратился в МОК из-за музыки армянских фигуристов

НОК Азербайджана подал протест в МОК из-за композиции «Арцах» на Олимпиаде
Сюжет
Олимпиада-2026
НОК Азербайджана считает, что «Арцах» имеет «политический и сепаратистский характер»
Карина&nbsp;Акопова&nbsp;и Никита&nbsp;Рахманин
Карина Акопова и Никита Рахманин (Фото: Jamie Squire / Getty Images)

Национальный олимпийский комитет (НОК) Азербайджана подал протест в Международный олимпийский комитет (МОК) в связи с музыкальным выбором армянских фигуристов на зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Об этом сообщает пресс-служба НОК Азербайджана.

Поводом для жалобы стала короткая программа пары Карины Акоповой и Никиты Рахманина, которые представляют Армению и выступают под инструментальную композицию «Арцах» армянского автора Ары Геворгяна. В НОК Азербайджана заявили, что термин «Арцах» (армянское название Нагорного Карабаха) отражает «идеологическую сущность незаконной и сепаратистской политики» и его использование на спортивном мероприятии «явно носит политический и идеологический смысл», что противоречит олимпийским ценностям.

Суд в Баку приговорил к пожизненному сроку экс-президента Карабаха
Политика
Араик Арутюнян

Автор композиции в интервью Sputnik Армения отметил, что фигуристы официально запрашивали у него разрешение на использование музыки, которое он предоставил. На возражения Азербайджана композитор ответил, что, вероятно, причиной недовольства стало название произведения.

«Я с этим не согласен. У меня есть композиции, которые называются «Ван», «Арарат», «Адана» <...> Я использую топонимы для названий своих произведений. Это право автора», — заявил Геворгян. Он также напомнил, что «Арцах» прозвучит на Олимпийских играх уже в четвертый раз: ранее произведение использовалось на Играх в Солт-Лейк-Сити (2002), Турине (2006) и Рио-де-Жанейро (2016).

Олимпиада проходит в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля. Акопова и Рахманин выступают в парном катании. Дуэт, ранее выступавший за Россию, сменил спортивное гражданство летом 2025 года. Именно с программой под музыку «Арцах» они завоевали серебряные медали на квалификационном турнире в Пекине, что дало им право на участие в Олимпиаде.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет

Politico: у администрации Трампа большие планы на Олимпиаду-2026

Визовые центры Японии в Москве и Петербурге начали запись на подачу документов

Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил Украины

Рубио: США будут вести переговоры с позиции силы по новому договору о ракетах

Авторы
Теги
Екатерина Халимовская
фигурное катание Международный олимпийский комитет (МОК)
Материалы по теме
Российские спортсмены вступают в борьбу. Что происходит на Олимпиаде
Спорт
На Олимпиаде швейцарских хоккеисток изолировали из-за норовируса
Спорт
С какими проблемами столкнулись участники, журналисты и гости Олимпиады
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 февраля
EUR ЦБ: 91,05 (+0,76) Инвестиции, 06 фев, 17:18 Курс доллара на 7 февраля
USD ЦБ: 77,05 (+0,5) Инвестиции, 06 фев, 17:18
Троих полицейских арестовали за незаконную легализацию 2 тыс. мигрантов Общество, 13:50
Le Parisien назвала зарплату Сафонова в ПСЖ Спорт, 13:49
Ключевой момент: подборка квартир с отделкой в Москве и области РБК и ПИК, 13:40
Сербский теннисист попал в больницу после матча Кубка Дэвиса Спорт, 13:34
Американскому актеру Басфилду предъявили обвинения по делу о педофилии Общество, 13:34
Российские спортсмены вступают в борьбу. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 13:27
У блогера Лерчек изъяли 22 комплекта украшений и 46 млн руб. Общество, 13:27
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Гладков рассказал о последствиях ракетного обстрела Белгорода Политика, 13:23
Зеленский назвал главный для Киева принцип при прекращении огня Политика, 13:11
Американский фигурист Малинин назвал честью получение подарка от Овечкина Спорт, 13:10
Игра в кальмара по-русски. Зачем компании увольняют опытных сотрудников Образование, 13:01
Саудовская лига потеряла $2,4 млрд из-за бойкота матчей Роналду Спорт, 12:51
Азербайджан обратился в МОК из-за музыки армянских фигуристов Спорт, 12:44
Альтернатива вкладу: зачем добавлять внебиржевые бонды в инвестпортфель #всенабиржу!, 12:40