Азербайджан обратился в МОК из-за музыки армянских фигуристов

НОК Азербайджана считает, что «Арцах» имеет «политический и сепаратистский характер»

Карина Акопова и Никита Рахманин (Фото: Jamie Squire / Getty Images)

Национальный олимпийский комитет (НОК) Азербайджана подал протест в Международный олимпийский комитет (МОК) в связи с музыкальным выбором армянских фигуристов на зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Об этом сообщает пресс-служба НОК Азербайджана.

Поводом для жалобы стала короткая программа пары Карины Акоповой и Никиты Рахманина, которые представляют Армению и выступают под инструментальную композицию «Арцах» армянского автора Ары Геворгяна. В НОК Азербайджана заявили, что термин «Арцах» (армянское название Нагорного Карабаха) отражает «идеологическую сущность незаконной и сепаратистской политики» и его использование на спортивном мероприятии «явно носит политический и идеологический смысл», что противоречит олимпийским ценностям.

Автор композиции в интервью Sputnik Армения отметил, что фигуристы официально запрашивали у него разрешение на использование музыки, которое он предоставил. На возражения Азербайджана композитор ответил, что, вероятно, причиной недовольства стало название произведения.

«Я с этим не согласен. У меня есть композиции, которые называются «Ван», «Арарат», «Адана» <...> Я использую топонимы для названий своих произведений. Это право автора», — заявил Геворгян. Он также напомнил, что «Арцах» прозвучит на Олимпийских играх уже в четвертый раз: ранее произведение использовалось на Играх в Солт-Лейк-Сити (2002), Турине (2006) и Рио-де-Жанейро (2016).

Олимпиада проходит в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля. Акопова и Рахманин выступают в парном катании. Дуэт, ранее выступавший за Россию, сменил спортивное гражданство летом 2025 года. Именно с программой под музыку «Арцах» они завоевали серебряные медали на квалификационном турнире в Пекине, что дало им право на участие в Олимпиаде.