Суд в Баку приговорил к пожизненному сроку экс-президента Карабаха

Суд в Баку вынес пожизненный приговор бывшим лидерам карабахских армян. Все они были задержаны в 2023 году после военной операции в Карабахе, итогом которой стал полный переход спорной территории под контроль Азербайджана

Араик Арутюнян (Фото: Christophe Petit Tesson / EPA / TACC)

Бакинский военный суд приговорил бывшего президента Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араика Арутюняна к пожизненному лишению свободы, передает азербайджанское информационное агентство APA.

Араик Арутюнян был главой НКР с 2020 года и по конец августа 2023 года. Азербайджанские власти обвинили его в совершении военных преступлений, в том числе в подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате и удержании власти.

К пожизненному лишению свободы по аналогичному обвинению Бакинский суд приговорил также других фигурантов дела: Левона Мнацаканяна, который занимал должность министра обороны Нагорно-Карабахской Республики, бывшего спикера парламента республики Давида Ишханяна, экс-заместителя командующего армянскими силами в Карабахе Давида Манукяна и бывшего главу МИД НКР Давида Бабаяна.

Все осужденные были задержаны в конце 2023 года после военной операции Азербайджана в Карабахе, итогом которой стал полный переход спорной территории под контроль Баку. Пожизненное лишение свободы грозит также бывшему госминистру НКР Рубену Варданяну. Никто из фигурантов вину не признает.