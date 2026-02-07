Президент Италии объявил Олимпийские игры открытыми
Президент Италии Серджо Маттарелла объявил об открытии Олимпийских игр 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
Церемония открытия проходит на миланском стадионе «Сан-Сиро».
РБК ведет онлайн-трансляцию церемонии.
Игры будут продолжаться до 22 февраля. В соревнованиях примут участие более 2800 спортсменов из более 90 стран. Будут разыграны 116 комплектов наград в восьми видах спорта (16 дисциплин).
Это будут первые Олимпийские игры c Кирсти Ковентри во главе Международного олимпийского комитета (МОК). Двукратная олимпийская чемпионка по плаванию из Зимбабве в прошлом году она сменила на этом посту Томаса Баха, который руководил МОК с 2013-го.
Как и на прошлых Играх в Париже, российские и белорусские спортсмены выступят на соревнованиях в нейтральном статусе. Российских спортсменов будет 13 человек.
