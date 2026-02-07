 Перейти к основному контенту
Олимпиада-2026⁠,
0

За кем из россиян стоит следить в первый день Олимпиады-2026

Трое россиян выступят в первый день Олимпиады-2026
Сюжет
Олимпиада-2026
В первый день Олимпиады на Играх выступят трое россиян. За кем из стоит последить — в материале «РБК Спорт»
Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images
Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images

7 февраля

15:00. Лыжные гонки. Дарья Непряева (скиатлон)
18:00. Конькобежный спорт. Ксения Коржова (3 тыс. м)
19:00. Санный спорт. Павел Репилов (первый и второй заезды)

Дарья Непряева
Дарья Непряева

Первой из россиян на Олимпиаде выступит лыжница Дарья Непряева. Она поборется за медаль в скиатлоне на следующий день после церемонии открытия.

Непряева и российский лыжник Савелий Коростелев поборются на Олимпиаде за наибольшее количество медалей (по четыре).

Ксения Коржова
Ксения Коржова
(Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Двукратная чемпионка России по конькобежному спорту Ксения Коржова  выступит в дистанции на 3000 м.

Соревнования по классическим конькобежным видам спорта на Олимпиаде-2026 пройдут на стадионе «Милано Спид Скейтинг Стадиум».

Павел Репилов
Павел Репилов

Трехкратный чемпион России по санному спорту Павел Репилов станет первым из мужчин-россиян, кто выступит на Играх-2026. 7 февраля он проведет в санях первый и второй заезды.

Мужчины-одиночники провели свои первые тренировки 4 и 5 февраля. В первом тренировочном заезде Репилов с отставанием от лидера на 0,593 стал десятым, во втором — 12-м (+0,609), в третьем — 17-м (+0,871), в четвертом — 16-м (+0,670).

Кто из сменивших гражданство россиян будет выступать в первый день Олимпиады

Елизавета Голубева
Елизавета Голубева
(Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Многократный призер чемпионатов мира Елизавета Голубева в июле 2023 года объявила о смене гражданства. Она являлась одной из лучших российских конькобежек, а теперь выступает за Казахстан. На счету Голубевой шесть бронзовых медалей на чемпионатах мира, золото, серебро и две бронзы на чемпионатах Европы.

Голубева 7 февраля выступит на дистанции 3000 метров. Помимо этого для участия в зимней Олимпиаде она заявлена на дистанциях 1000 и 1500 метров, а также в масс-старте среди женщин.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

