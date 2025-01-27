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Канадца признали лучшим форвардом недели в КХЛ за рекорд по хет-трикам

Канадца Ливо признали лучшим форвардом недели в КХЛ за рекорд по хет-трикам
В число лучших игроков недели вошли форвард «Салавата Юлаева» Джошуа Ливо, защитник московского «Динамо» Даниил Пыленков, вратарь «Северстали» Александр Самойлов и 18-летний нападающий «Торпедо» Андрей Крутов
Джошуа Ливо (слева)
Джошуа Ливо (слева) (Фото: Официальный сайт ХК «‎Авангард» (Омск))

Канадский хоккеист «Салавата Юлаева» Джошуа Ливо, сделавший четвертый хет-трик в этом регулярном чемпионате в матче с «Авангардом», был признан лучшим нападающим прошедшей недели в КХЛ, сообщила пресс-служба лиги.

Ливо 20 января принес уфимцам победу над омичами со счетом 4:0. Он первым в КХЛ сделал четыре хет-трика в одной «регулярке», на это ему понадобилось 26 дней. Всего на прошлой неделе Ливо записал на свой счет шесть голов и передачу в трех матчах.

Среди вратарей лучшим признали Александра Самойлова из череповецкой «Северстали», который отыграл на ноль с «Куньлунем» (3:0), а в матче с «Сочи» помог команде победить по буллитам (4:3).

Канадский хоккеист оформил рекордные четыре хет-трика за 26 дней в КХЛ
Спорт
Джошуа Ливо

Лучшим защитником недели стал Даниил Пыленков из московского «Динамо», у которого три голевых паса в двух матчах, а лучшим новичком — 18-летний форвард нижегородского «Торпедо» Андрей Крутов, забросивший две шайбы в трех играх.

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Анна Сатдинова
Хоккей КХЛ ХК Салават Юлаев ХК Торпедо Нижний Новгород ХК Северсталь ХК Динамо Москва
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