Канадца признали лучшим форвардом недели в КХЛ за рекорд по хет-трикам
Канадский хоккеист «Салавата Юлаева» Джошуа Ливо, сделавший четвертый хет-трик в этом регулярном чемпионате в матче с «Авангардом», был признан лучшим нападающим прошедшей недели в КХЛ, сообщила пресс-служба лиги.
Ливо 20 января принес уфимцам победу над омичами со счетом 4:0. Он первым в КХЛ сделал четыре хет-трика в одной «регулярке», на это ему понадобилось 26 дней. Всего на прошлой неделе Ливо записал на свой счет шесть голов и передачу в трех матчах.
Среди вратарей лучшим признали Александра Самойлова из череповецкой «Северстали», который отыграл на ноль с «Куньлунем» (3:0), а в матче с «Сочи» помог команде победить по буллитам (4:3).
Лучшим защитником недели стал Даниил Пыленков из московского «Динамо», у которого три голевых паса в двух матчах, а лучшим новичком — 18-летний форвард нижегородского «Торпедо» Андрей Крутов, забросивший две шайбы в трех играх.
Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».
СК объявил Моргенштерна в розыск
Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах
Как выросли траты на рестораны во время новогодних праздников
В Москве побит температурный рекорд 1914 года
Как работает копи-трейдинг на криптобирже
Ferrari Дональда Трампа выставили на аукцион
Каких иномарок больше всего на дорогах России
Сбербанк дал прогноз о количестве IPO в России в 2025 году
Эксперты выявили ценовой парадокс арендуемого студентами жилья в Москве
Джокович допустил, что сыграл свой последний Australian Open
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов