Буре назвал ожидаемые сроки решения по допуску хоккеистов на Олимпиаду
Специальный представитель ФХР по международным делам Павел Буре заявил «Матч ТВ», что решение о допуске сборной России на Олимпиаду в Италии будет принимать уже новое руководство МОК после мартовских выборов.
Международная федерация (IIHF) 4 февраля продлила отстранение сборной России на следующий сезон.
По словам Буре, на заседании совета IIHF сразу сказали, что вопрос Олимпиады пока не рассматривается.
«Это сразу же объяснил президент IIHF Люк Тардиф: «Мы обсуждаем Россию — участие в чемпионате мира. А вот Олимпийские игры — это не наша компетенция», — сказал Буре.
По словам Буре, когда началось голосование по сборной России, его отключили от заседания. «Потому что права голоса мне так и не дали. Увидели здесь конфликт интересов. Я же русский», — отметил Буре.
Выборы нового главы МОК запланированы на 20 марта в Греции. На пост претендуют семь кандидатов.
В олимпийском турнире на Играх-2026 примут участие 12 мужских сборных. Сборная России отстранена IIHF с 2022 года. В декабре в ФХР заявляли, что состав участников Игр должен быть определен к майскому конгрессу IIHF.
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