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Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 15 шайб

Овечкин забросил 879-ю шайбу в НХЛ и сократил отставание от Гретцки до 15 голов
Овечкин забил свою 879-ю шайбу за всю карьеру в регулярных чемпионатах в матче против «Филадельфии Флайерз». На счету Гретцки 894 шайбы в 1487 матчах

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за всю историю до 15 голов.

Овечкин забросил шайбу в ворота в первом периоде в равных составах в матче против «Филадельфии Флайерз». Это 26‑й гол россиянина в текущем сезоне и 879‑й за всю карьеру в регулярных чемпионатах. На счету Гретцки 894 шайбы в 1487 матчах.

На воротах «Филадельфии» также стоял россиянин — Иван Федотов. Он стал 180-м вратарем, которому забил Овечкин. Последний, таким образом, обновил рекорд по этому показателю.

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Александр Овечкин

Овечкин забил в четвертом матче подряд.

Очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проходит на стадионе «Уэллс Фарго-центр». Счет после первого периода 1:1.

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Александр Овечкин рекорд Уэйн Гретцки НХЛ
Александр Овечкин фото

Александр Овечкин

спортсмен, хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
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