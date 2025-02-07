Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 15 шайб
Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за всю историю до 15 голов.
Овечкин забросил шайбу в ворота в первом периоде в равных составах в матче против «Филадельфии Флайерз». Это 26‑й гол россиянина в текущем сезоне и 879‑й за всю карьеру в регулярных чемпионатах. На счету Гретцки 894 шайбы в 1487 матчах.
На воротах «Филадельфии» также стоял россиянин — Иван Федотов. Он стал 180-м вратарем, которому забил Овечкин. Последний, таким образом, обновил рекорд по этому показателю.
Овечкин забил в четвертом матче подряд.
Очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проходит на стадионе «Уэллс Фарго-центр». Счет после первого периода 1:1.
Читайте РБК в Telegram.
На Украину доставили первые французские истребители Mirage 2000
МВД предупредило о краже аккаунтов в Telegram через Wi-Fi в Шереметьево
Меркель призвала не допустить победы России на Украине
Новым главой «Роскосмоса» назначен 39-летний Дмитрий Баканов
FT: Фридман и Авен продали доли в Альфа-банке и «АльфаСтраховании»
Раскрыто количество ДТП с участием беспилотных автомобилей в России
РБК запускает винный салон. Расписание
В Эфиопии заявили о планах начать производство электромобилей Lada
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Генпрокуратура потребовала национализировать связанную с Невзлиным компанию
Овечкин забил за 0,1 секунды до сирены и сократил отставание от рекорда. Видео
У дилеров скопилось свыше 300 тыс. нераспроданных китайских машин