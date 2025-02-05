 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Овечкин забил за 0,1 секунды до сирены и сократил отставание от Гретцки

Овечкин забил за 0,1 секунды до сирены и сократил отставание от рекорда Гретцки
Шайба российского форварда помогла «Вашингтону» обыграть «Флориду». Российскому форварду осталось забить еще 16 раз, чтобы повторить рекорд НХЛ, который принадлежит Уэйну Гретцки
Александр Овечкин
Александр Овечкин (Фото: Patrick Smith / Getty Images)

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Алекcандр Овечкин забросил очередную шайбу в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флорида Пантерз».

Встреча завершилась со счетом 6:3 в пользу хозяев. 39-летний Овечкин отличился в концовке, забросив шайбу в пустые ворота за 0,1 секунды до финальной сирены.

Теперь на счету Овечкина 878 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, ему осталось еще 16 до повторения рекорда лиги, который принадлежит Уэйну Гретцки (894).

Овечкин назвал историческим свой рекорд по голам разным вратарям в НХЛ
Спорт
Александр Овечкин

Овечкин забил уже в третьем матче подряд. Всего в нынешнем сезоне на его счету 25 шайб и 14 передач в 37 встречах.

«Вашингтон» набрал 77 очков в 53 матчах и занимает первое место в Восточной конференции. «Флорида» с 67 очками в 55 встречах расположилась на третьей строчке.

До конца регулярного чемпионата «Вашингтону» осталось провести еще 29 матчей, в следующей встрече команда на выезде сыграет с «Филадельфия Флайерз» в ночь на 7 февраля.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Вышел тизер фильма «Фантастическая четверка: Первые шаги»

В Узбекистане раскрыли сеть сall-центров, обманывавших россиян

В МВД предупредили о мошеннической схеме с поддельным сайтом Wildberries

Посол Украины заявила о готовности Киева обсудить проведение выборов

Книгу 1903 года вернули в библиотеку спустя 106 лет

Киев потребовал от США гарантий насчет своих металлов

РБК запускает винный салон. Расписание

Минтранс Казахстана опубликовал отчет о крушении самолета AZAL

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Сына Майкла Джордана арестовали за хранение кокаина

Китай ответил Трампу пошлинами на нефть, СПГ и уголь из США

Бейонсе стала самой титулованной артисткой «Грэмми» в истории
Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ Вашингтон Кэпиталз Флорида Пантерз Александр Овечкин
Александр Овечкин фото

Александр Овечкин

спортсмен, хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
Материалы по теме
Трамп принял в Белом доме чемпионов НХЛ и похвалил россиянина. Видео
Спорт
Российский лидер клуба НХЛ получил перелом челюсти на скамейке запасных
Спорт
Овечкин назвал историческим свой рекорд по голам разным вратарям в НХЛ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 5 февраля
EUR ЦБ: 102,69 (+0,19) Инвестиции, 04 фев, 18:02 Курс доллара на 5 февраля
USD ЦБ: 98,53 (-1,41) Инвестиции, 04 фев, 18:02
Тайгер Вудс сообщил о смерти материСпорт, 11:59
Что посмотреть в Бодруме: от античных руин до песчаных пляжейСтиль, 11:58
Студента Бауманки оштрафовали за эмодзи с символикой нацистской ГерманииОбщество, 11:58
Сколько иностранцев приехало в Россию в 2024 году. ИнфографикаБизнес, 11:46
Заммэра Ракова рассказала о развитии системы онкопомощи в МосквеГород, 11:40
Красиво и модно: зачем переодели работников дома культуры «ГЭС-2»РБК и ГЭС-2, LIME, 11:40
Сокол и Аэропорт: гид по тихим районам исторической МосквыСтиль, 11:38
Как добиваться желаемого в любом разговоре
Овладейте действенными техниками на интенсиве РБК Pro «Искусство убеждать»
Подробнее
Киселев заявил WSJ о проклятиях со стороны Запада из-за «сердец геев»Политика, 11:37
Пашинян заявил о росте суверенитета АрменииПолитика, 11:32
Русский ресторан в Дубае получил два «колпака» от гида Gault&MillauВино, 11:31
Рост вопреки тренду: что нужно знать о бондах GloraX и самой компанииQuote, 11:28
Россиянка проиграла 157-й ракетке мира со счетом 0:6, 0:6 в Абу-ДабиСпорт, 11:23
Одноклубник Овечкина восхитился его шайбой за 0,1 секунды до сиреныСпорт, 11:23
«Полиция, открывай!»: кадры задержания похитивших человека в МосквеОбщество, 11:22