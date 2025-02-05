Овечкин забил за 0,1 секунды до сирены и сократил отставание от рекорда Гретцки

Овечкин забил за 0,1 секунды до сирены и сократил отставание от Гретцки

Шайба российского форварда помогла «Вашингтону» обыграть «Флориду». Российскому форварду осталось забить еще 16 раз, чтобы повторить рекорд НХЛ, который принадлежит Уэйну Гретцки

Александр Овечкин (Фото: Patrick Smith / Getty Images)

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Алекcандр Овечкин забросил очередную шайбу в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флорида Пантерз».

Встреча завершилась со счетом 6:3 в пользу хозяев. 39-летний Овечкин отличился в концовке, забросив шайбу в пустые ворота за 0,1 секунды до финальной сирены.

Теперь на счету Овечкина 878 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, ему осталось еще 16 до повторения рекорда лиги, который принадлежит Уэйну Гретцки (894).

Овечкин забил уже в третьем матче подряд. Всего в нынешнем сезоне на его счету 25 шайб и 14 передач в 37 встречах.

«Вашингтон» набрал 77 очков в 53 матчах и занимает первое место в Восточной конференции. «Флорида» с 67 очками в 55 встречах расположилась на третьей строчке.

До конца регулярного чемпионата «Вашингтону» осталось провести еще 29 матчей, в следующей встрече команда на выезде сыграет с «Филадельфия Флайерз» в ночь на 7 февраля.