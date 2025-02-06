Канадец обошел Овечкина по очкам в овертаймах в НХЛ
Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид вышел на третье место в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству набранных очков в овертаймах.
В матче против «Вегас Голден Найтс» канадский форвард отметился результативной передачей на победный гол Зака Хаймана, доведя свой общий показатель до 42 (16 шайб + 26 результативных передач) очков.
Благодаря этому достижению Макдэвид обошел российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина (27+14) и нападающего «Детройт Ред Уингз» Патрика Кейна (13+28), заняв чистое третье место в истории лиги.
Лидером по количеству очков в овертаймах остается капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, на счету которого 47 (23+24) очков. Вторую строчку занимает его одноклубник Евгений Малкин — 43 (13+30) очков. Все вышеперечисленные хоккеисты являются действующими игроками.
Макдэвид, один из лучших игроков НХЛ современности, в нынешнем сезоне набрал 71 (22+49) очко в 48 матчах. Он занимает четвертое место в списке лучших бомбардиров. Неоднократно становился лучшим бомбардиром и игроком года в НХЛ.
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