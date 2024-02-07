Сборная Катара сыграет с Иорданией в финале Кубка Азии
Сборная Катара стала вторым финалистом домашнего Кубка Азии, победив команду Ирана.
Матч в Дохе завершился со счетом 3:2 в пользу катарцев, у которых забили Джассем Абдулсаллам (на 17-й минуте), Акрам Афиф (43) и Алмоез Али (82). У иранцев отличились Сердар Азмун (4) и Алиреза Джаханбакш (51, с пенальти).
На 93-й минуте сборная Ирана осталась вдесятером — удаление получил Шоджа Халилзаде.
В другом полуфинале накануне сборная Иордании сенсационно обыграла Южную Корею — 2:0.
Финал пройдет 10 февраля в Лусаиле.
Катарская команда сыграет в решающем матче второй раз подряд — в 2019 году она обыграла в финале Японию (3:1).
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