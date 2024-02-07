Касаткина вышла в четвертьфинал крупного турнира в Абу-Даби
Первая ракетка России Дарья Касаткина в третий раз с начала года пробилась в четвертьфинал на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA). Во втором круге турнира в Абу-Даби она обыграла американку Эшлин Крюгер со счетом 6:3, 7:5.
Матч продолжался полтора часа. Касаткина не сделала ни одного эйса (Крюгер — два), допустила три двойные ошибки и реализовала четыре из восьми брейк-пойнтов.
Крюгер занимает 82-е место в рейтинге WTA, Касаткина — 14-е.
Следующей соперницей россиянки будет румынка Сорана Кырстя или гречанка Мария Саккари.
Ранее в этом году Касаткина дошла до четвертьфинала в Брисбене (проиграла белоруске Арине Соболенко) и до финала в Аделаиде (уступила латвийке Елене Остапенко).
Победительница турнира в Абу-Даби получит 500 рейтинговых очков и $142 тыс. призовых.
В прошлом году турнир в Абу-Даби выиграла швейцарка Белинда Бенчич, победившая в финале Людмилу Самсонову.
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