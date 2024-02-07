Касаткина вышла в четвертьфинал крупного турнира в Абу-Даби

Касаткина победила американку и вышла в четвертьфинал турнира WTA в Абу-Даби

Дарья Касаткина в двух сетах переиграла 19-летнюю американку Эшлин Крюгер. Соперница россиянки за выход в полуфинал определится позднее, ей может стать гречанка Мария Саккари

Дарья Касаткина (Фото: Francois Nel / Getty Images)

Первая ракетка России Дарья Касаткина в третий раз с начала года пробилась в четвертьфинал на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA). Во втором круге турнира в Абу-Даби она обыграла американку Эшлин Крюгер со счетом 6:3, 7:5.

Матч продолжался полтора часа. Касаткина не сделала ни одного эйса (Крюгер — два), допустила три двойные ошибки и реализовала четыре из восьми брейк-пойнтов.

Крюгер занимает 82-е место в рейтинге WTA, Касаткина — 14-е.

Следующей соперницей россиянки будет румынка Сорана Кырстя или гречанка Мария Саккари.

Ранее в этом году Касаткина дошла до четвертьфинала в Брисбене (проиграла белоруске Арине Соболенко) и до финала в Аделаиде (уступила латвийке Елене Остапенко).

Победительница турнира в Абу-Даби получит 500 рейтинговых очков и $142 тыс. призовых.

В прошлом году турнир в Абу-Даби выиграла швейцарка Белинда Бенчич, победившая в финале Людмилу Самсонову.