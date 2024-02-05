Тарпищев посоветовал выигравшей турнир россиянке не есть сладости

Тарпищев: Победившей в Хуахине Шнайдер, как и Павлюченковой, нельзя есть сладкое

Глава ФТР считает, что Диане Шнайдер еще есть куда расти, но ее не должно «колбасить» по весу. Ранее Тарпищев рекомендовал ограничить сладкое Анастасии Павлюченковой и Даниилу Медведеву

Диана Шнайдер (Фото: Quinn Rooney / Getty Images)

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил ТАСС, что победившая на турнире в Таиланде Диана Шнайдер является очень талантливой спортсменкой, но ей надо следить за своей формой.

Накануне 19-летняя Шнайдер выиграла первый турнир WTA в карьере, победив в Хуахине и поднявшись на 73-е место в мировом рейтинге.

«Ей, как и Павлюченковой, нельзя сладости. Шнайдер может прогрессировать, но нельзя допускать, чтобы ее колбасило по весу», — сказал Тарпищев.

В мае прошлого года Тарпищев советовал сбросить вес Анастасии Павлюченковой, которая вернулась на корт после травмы, и говорил, что она «слишком любит сладкое». Тогда Павлюченкова занимала 424-е место в рейтинге WTA, а в понедельник поднялась на 34-е.

Также глава ФТР в мае прошлого года рекомендовал Даниилу Медведеву не есть на «Мастерсе» в Риме много тирамису. Через несколько дней россиянин выиграл турнир.