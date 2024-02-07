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В РФС заявили, что УЕФА сам не хочет отпускать Россию

Генсек РФС Митрофанов: абсолютная правда, что УЕФА не хочет отпускать Россию
Исполком РФС в декабре решил не переходить в Азиатскую конфедерацию. Максим Митрофанов заявил, что в личном общении никто в УЕФА не выступает против возвращения россиян
Футболисты сборной России Иван Обляков и Антон Миранчук
Футболисты сборной России Иван Обляков и Антон Миранчук (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил «Спорт-Экспрессу», что у российской стороны «прекрасный диалог» со всеми членами УЕФА, кроме одного, но многое меняется, когда им приходится голосовать официально.

По словам Митрофанова, УЕФА сам не хочет отпускать Россию и это «абсолютная» правда.

«УЕФА пытается вернуть российские команды, но испытывает давление от ряда национальных ассоциаций. Пока это давление достаточно ощутимое, УЕФА не хочет решать вопрос ультимативно, доводя до конфликта», — сказал генсек РФС.

Он отметил, что в УЕФА нет федераций, которые в личном общении говорили бы РФС, что не хотят возвращения россиян, но нужно различать переговорную позицию и официальную.

Митрофанов напомнил, что смена конфедерации на азиатскую не отменила бы санкций со стороны ФИФА. «Это не золотой ключик, который гарантированно отмыкает ворота в официальные соревнования», — сказал он, добавив, что «кузнечиков нигде не любят».

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В декабре исполком РФС решил не переходить в Азиатскую конфедерацию (AFC), поскольку это не гарантирует возвращение на международные соревнования.

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Российские сборные и клубы отстранены с февраля 2022 года. УЕФА и ФИФА заявляли, что санкции останутся в силе до окончания военной операции на Украине.

С конца сентября 2023-го в УЕФА обсуждается тема допуска российских команд до 17 лет, но «технического решения» для этого пока не найдено, а предложение встретило противодействие со стороны 12 из 55 членов УЕФА, в частности Украины, Англии и Польши.

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Футбол УЕФА Российский футбольный союз (РФС) сборная России по футболу
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