В РФС заявили, что УЕФА сам не хочет отпускать Россию
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил «Спорт-Экспрессу», что у российской стороны «прекрасный диалог» со всеми членами УЕФА, кроме одного, но многое меняется, когда им приходится голосовать официально.
По словам Митрофанова, УЕФА сам не хочет отпускать Россию и это «абсолютная» правда.
«УЕФА пытается вернуть российские команды, но испытывает давление от ряда национальных ассоциаций. Пока это давление достаточно ощутимое, УЕФА не хочет решать вопрос ультимативно, доводя до конфликта», — сказал генсек РФС.
Он отметил, что в УЕФА нет федераций, которые в личном общении говорили бы РФС, что не хотят возвращения россиян, но нужно различать переговорную позицию и официальную.
Митрофанов напомнил, что смена конфедерации на азиатскую не отменила бы санкций со стороны ФИФА. «Это не золотой ключик, который гарантированно отмыкает ворота в официальные соревнования», — сказал он, добавив, что «кузнечиков нигде не любят».
В декабре исполком РФС решил не переходить в Азиатскую конфедерацию (AFC), поскольку это не гарантирует возвращение на международные соревнования.
Российские сборные и клубы отстранены с февраля 2022 года. УЕФА и ФИФА заявляли, что санкции останутся в силе до окончания военной операции на Украине.
С конца сентября 2023-го в УЕФА обсуждается тема допуска российских команд до 17 лет, но «технического решения» для этого пока не найдено, а предложение встретило противодействие со стороны 12 из 55 членов УЕФА, в частности Украины, Англии и Польши.
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