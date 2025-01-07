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Самый титулованный футбольный клуб Китая потерял профессиональный статус

Восьмикратный чемпион «Гуанчжоу» потерял профессиональный статус из-за долгов
Китайская футбольная ассоциация не выдала футбольному клубу «Гуанчжоу Эвергранд» разрешение на участие в предстоящем сезоне из-за финансовых проблем
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Восьмикратный победитель чемпионата Китая и двукратный победитель азиатской Лиги чемпионов «Гуанчжоу Эвергранд» лишился профессионального статуса. Об этом сообщает пресс-служба команды на странице в соцсети Weibo.

«Клуб приложил немало усилий, чтобы попасть в профессиональную лигу в новом сезоне, однако из‑за большого исторического долга собранных средств недостаточно», — говорится в заявлении.

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В клубе отметили, что Китайская футбольная ассоциация не выдала клубу разрешение на участие в предстоящем сезоне из-за финансовых проблем.

«Гуанчжоу» был основан в 1954 году. Китайский клуб с 2011 по 2017 год и в 2019 году выигрывал национальный чемпионат. «Гуанчжоу» два раза— в 2013 и 2015 годах — выигрывал азиатскую Лигу чемпионов, став единственным китайским клубом, которому удалось победить на турнире.

Также «Гуанчжоу» дважды становился обладателем Кубка Китайской футбольной ассоциации и три раза — суперкубка страны. Последние годы клуб играл в первой лиге Китая, по итогам прошлого сезона команда не смогла выйти в Суперлигу.

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