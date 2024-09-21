 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Китайский клуб Слуцкого забил два гола в концовке и вырвал победу

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого выиграл матч чемпионата Китая, уступая до 89-й минуты
«Шанхай Шэньхуа» пропустил на третьей минуте матча против «Тяньцзиня», но в итоге одержал победу со счетом 2:1
Леонид Слуцкий
Леонид Слуцкий (Фото: ФК «Шанхай Шэньхуа»)

Футболисты «Шанхай Шэньхуа» дома обыграли «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер» со счетом 2:1 в матче 26-го тура чемпионата Китая.

У победителей дубль сделал Юй Ханьчао (89-я и 90-я минуты). У проигравших отличился Альбион Адеми (3).

«Шанхай Шэньхуа» с января возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий. Команда занимает второе место в турнирной таблице, набрав 67 очков. Лидирует с 69 очками «Шанхай Порт», проигравший впервые в сезоне. До завершения чемпионата остается четыре тура.

В следующем туре «Шанхай Шэньхуа» 28 сентября в гостях сыграет с «Циндао Хайню».

Слуцкий — бывший главный тренер сборной России. На протяжении карьеры возглавлял ЦСКА, «Рубин», «Крылья Советов», «Халл Сити», «Витесс» и другие клубы.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Владислав Бакальчук сообщил об освобождении после задержания

Власти назвали страны с «деструктивными неолиберальными установками»

Зеленский заявил о планах в этом году поставить точку в конфликте

Обзор на новый Cybertruck Beast

Что такое декантация и аэрация вина

Страны Балтии столкнулись с кризисом туризма из-за конфликта на Украине

Шольц отказался поставлять Украине ракеты, способные долететь до Москвы

Cуд арестовал бойца ММА по делу о стрельбе в офисе Wildberries

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Леонид Слуцкий (тренер) ФК Шанхай Шэньхуа
Материалы по теме
Клуб Слуцкого стартовал в азиатской Лиге чемпионов с разгромной победы
Спорт
Клуб Слуцкого выиграл матч чемпионата Китая, уступая 0:2
Спорт
Слуцкий фразой «в страшном порядке» оценил форму Дзюбы
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 сентября
EUR ЦБ: 103,38 (+0,13) Инвестиции, 20 сен, 17:42 Курс доллара на 21 сентября
USD ЦБ: 92,58 (-0,11) Инвестиции, 20 сен, 17:42
Минобрнауки обновило перечень вступительных испытаний в вузыОбщество, 18:02
В Сумах прогремели взрывыПолитика, 17:49
Как выросло число инцидентов с касанием самолетами полос. ИнфографикаОбщество, 17:45
СК возбудил дело против солдат ВСУ из-за минирования детского садаПолитика, 17:26
Норрис выиграл пятую в сезоне квалификацию в «Формуле-1»Спорт, 17:24
Чемпион КХЛ прервал серию из четырех пораженийСпорт, 17:13
Китайский клуб Слуцкого забил два гола в концовке и вырвал победуСпорт, 17:06
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
TikTok массово заблокировал аккаунты SputnikПолитика, 17:05
Бербок предрекла «конец Украины» без поддержки ГерманииПолитика, 17:04
Группировка «Север» сорвала контратаки ВСУ в Курской областиПолитика, 16:49
«Челси» поднялся на второе место в Английской премьер-лигеСпорт, 16:34
Парламент Узбекистана принял поправки о «нежелательных иностранцах»Политика, 16:31
Путин заявил о важности развития отношений с АрмениейПолитика, 16:28
S7 показала кадры первого полета самолета TangoТехнологии и медиа, 16:14