Китайский клуб Слуцкого забил два гола в концовке и вырвал победу

«Шанхай Шэньхуа» пропустил на третьей минуте матча против «Тяньцзиня», но в итоге одержал победу со счетом 2:1

Леонид Слуцкий (Фото: ФК «Шанхай Шэньхуа»)

Футболисты «Шанхай Шэньхуа» дома обыграли «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер» со счетом 2:1 в матче 26-го тура чемпионата Китая.

У победителей дубль сделал Юй Ханьчао (89-я и 90-я минуты). У проигравших отличился Альбион Адеми (3).

«Шанхай Шэньхуа» с января возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий. Команда занимает второе место в турнирной таблице, набрав 67 очков. Лидирует с 69 очками «Шанхай Порт», проигравший впервые в сезоне. До завершения чемпионата остается четыре тура.

В следующем туре «Шанхай Шэньхуа» 28 сентября в гостях сыграет с «Циндао Хайню».

Слуцкий — бывший главный тренер сборной России. На протяжении карьеры возглавлял ЦСКА, «Рубин», «Крылья Советов», «Халл Сити», «Витесс» и другие клубы.