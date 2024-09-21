Китайский клуб Слуцкого забил два гола в концовке и вырвал победу
Футболисты «Шанхай Шэньхуа» дома обыграли «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер» со счетом 2:1 в матче 26-го тура чемпионата Китая.
У победителей дубль сделал Юй Ханьчао (89-я и 90-я минуты). У проигравших отличился Альбион Адеми (3).
«Шанхай Шэньхуа» с января возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий. Команда занимает второе место в турнирной таблице, набрав 67 очков. Лидирует с 69 очками «Шанхай Порт», проигравший впервые в сезоне. До завершения чемпионата остается четыре тура.
В следующем туре «Шанхай Шэньхуа» 28 сентября в гостях сыграет с «Циндао Хайню».
Слуцкий — бывший главный тренер сборной России. На протяжении карьеры возглавлял ЦСКА, «Рубин», «Крылья Советов», «Халл Сити», «Витесс» и другие клубы.
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