Стали известны соперники «Спартака» на зимних сборах
Московский «Спартак» объявил соперников, с которыми проведет товарищеские матчи на зимних сборах сезона 2024/2025.
«Спартак» 20 января на первом сборе в Белеке (Турция) сыграет с новороссийским «Черноморцем». Встреча пройдет в закрытом режиме, матч продлится три тайма по 45 минут.
На втором сборе в Дубае команда Деяна Станковича 2 февраля сыграет с казахстанской «Астаной», а на третьем в Белеке — с московским «Торпедо» 20 февраля и с узбекистанским «Насафом» 24 февраля.
При этом с 30 января по 11 февраля «Спартак» примет участие в Зимнем кубке в Абу-Даби, в котором сыграют «Краснодар», ЦСКА, «Ростов», «Динамо» и «Зенит».
«Спартак» ушел на зимнюю паузу на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 37 очков в 18 матчах. Первая встреча после зимнего перерыва состоится 2 марта в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Оренбурга».
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