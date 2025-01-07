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Стали известны соперники «Спартака» на зимних сборах

«Спартак» сыграет на зимних сборах с «Торпедо», «Астаной» и «Черноморцем»
«Спартак» проведет товарищеские встречи с новороссийским «Черноморцем», казахстанской «Астаной», московским «Торпедо» и узбекистанским «Насафом»
Фото: пресс-служба ФК "Спартак"
Фото: пресс-служба ФК "Спартак"

Московский «Спартак» объявил соперников, с которыми проведет товарищеские матчи на зимних сборах сезона 2024/2025.

«Спартак» 20 января на первом сборе в Белеке (Турция) сыграет с новороссийским «Черноморцем». Встреча пройдет в закрытом режиме, матч продлится три тайма по 45 минут.

На втором сборе в Дубае команда Деяна Станковича 2 февраля сыграет с казахстанской «Астаной», а на третьем в Белеке — с московским «Торпедо» 20 февраля и с узбекистанским «Насафом» 24 февраля.

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При этом с 30 января по 11 февраля «Спартак» примет участие в Зимнем кубке в Абу-Даби, в котором сыграют «Краснодар», ЦСКА, «Ростов», «Динамо» и «Зенит».

«Спартак» ушел на зимнюю паузу на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 37 очков в 18 матчах. Первая встреча после зимнего перерыва состоится 2 марта в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Оренбурга».

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