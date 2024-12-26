Матч «Спартака» и «Краснодара» откроет Зимний кубок РПЛ
Российская премьер-лига опубликовала календарь Зимнего кубка в Абу-Даби, в котором сыграют «Спартак», «Краснодар», ЦСКА, «Ростов», «Динамо» и «Зенит».
Турнир начнется 30 января и завершится 11 февраля.
В первую группу попали «Спартак», «Краснодар» и «Динамо», во вторую — ЦСКА, «Зенит» и «Ростов». Победители групп выйдут в финал, вторые команды разыграют третье место, а занявшие последние места сыграют за пятое место.
Расписание матчей:
30 января: «Спартак» — «Краснодар»
31 января: ЦСКА — «Ростов»
4 февраля: «Краснодар» — «Динамо», «Зенит» — ЦСКА
7 февраля: «Ростов» — «Зенит», «Динамо» — «Спартак»
10 февраля — матчи за третье и пятое места, 11 февраля — финал
«Спартак» является двукратным победителем Зимнего кубка.
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