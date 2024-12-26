Матч «Спартака» и «Краснодара» откроет Зимний кубок РПЛ

РПЛ: матч «Спартака» и «Краснодара» откроет Зимний кубок в Абу-Даби

Товарищеский турнир стартует 30 января и завершится 11 февраля, в нем примут участие шесть команд

Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press

Российская премьер-лига опубликовала календарь Зимнего кубка в Абу-Даби, в котором сыграют «Спартак», «Краснодар», ЦСКА, «Ростов», «Динамо» и «Зенит».

Турнир начнется 30 января и завершится 11 февраля.

В первую группу попали «Спартак», «Краснодар» и «Динамо», во вторую — ЦСКА, «Зенит» и «Ростов». Победители групп выйдут в финал, вторые команды разыграют третье место, а занявшие последние места сыграют за пятое место.

Расписание матчей: 30 января: «Спартак» — «Краснодар» 31 января: ЦСКА — «Ростов» 4 февраля: «Краснодар» — «Динамо», «Зенит» — ЦСКА 7 февраля: «Ростов» — «Зенит», «Динамо» — «Спартак» 10 февраля — матчи за третье и пятое места, 11 февраля — финал

«Спартак» является двукратным победителем Зимнего кубка.