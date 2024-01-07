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Американка Диггинс второй раз в карьере победила на «Тур де Ски»

Американская лыжница Диггинс второй раз в карьере победила на «Тур де Ски»
Второе место в общем зачете заняла норвежка Хейди Венг, третье — финка Кертту Нисканен. Олимпийская чемпионка Пхёнчхана первый раз стала лучшей в этой многодневке в 2021-м
Джессика Диггинс
Джессика Диггинс (Фото: Paul Brechu / Agence Zoom / Getty Images)

Американская лыжница Джессика Диггинс стала победительницей престижной многодневки «Тур де Ски», заключительный этап которой прошел в итальянском Валь-ди-Фьемме.

Заключительную гонку — масс-старт на 10 км классическим стилем — выиграла еще одна американка София Лаукли.

Диггинс стала шестой, но этого хватило для победы в общем зачете. Второе место заняла норвежка Хейди Венг, третье — финка Кертту Нисканен.

Норвежский лыжник Амундсен стал победителем «Тур де Ски»
Спорт
Харальд Эстберг Амундсен

У мужчин в «Тур де Ски» победил норвежец Харальд Эстберг Амундсен.

32-летняя Диггинс второй раз в своей карьере стала лучшей в общем зачете «Тур де Ски». Впервые это случилось в 2021 году. Диггинс является олимпийской чемпионкой Пхёнчхана в командном спринте, двукратной чемпионкой мира.

Россияне пять раз становились победителями «Тур де Ски»: Александр Легков (2013), Сергей Устюгов (2017), Александр Большунов (2020, 2021) и Наталья Непряева (2022). Но сейчас российские спортсмены отстранены от соревнований под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS).

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лыжи США
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