Норвежский лыжник Амундсен стал победителем «Тур де Ски»

Двукратный призер чемпионатов мира выиграл эту престижную многодневку впервые в карьере. Второе место занял немец Фридрих Мок, третье — француз Юго Лапалю

Харальд Эстберг Амундсен (Фото: Paul Brechu / Agence Zoom / Getty Images)

Норвежский лыжник Харальд Эстберг Амундсен стал победителем престижной многодневки «Тур де Ски», заключительный этап которой прошел в итальянском Валь-ди-Фьемме.

Заключительную гонку — масс-старт на 10 км классическим стилем — выиграл француз Жюль Лапьер.

Амундсен стал пятым, но этого хватило для победы в общем зачете. Второе место занял немец Фридрих Мок, третье — француз Юго Лапалю. Gracenote отмечает, что впервые в истории «Тур де Ски» норвежский, немецкий и французский лыжники финишировали на подиуме в общем зачете.

Амундсену 25 лет, он выиграл «Тур де Ски» впервые в карьере. Норвежец является двукратным призером чемпионатов мира в гонке на 15 км свободным стилем — серебро-2023 и бронза-2021.

Россияне пять раз становились победителями «Тур де Ски»: Александр Легков (2013), Сергей Устюгов (2017), Александр Большунов (2020, 2021) и Наталья Непряева (2022). Но сейчас российские спортсмены отстранены от соревнований под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS).