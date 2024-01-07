Ярославский «Локомотив» закрепился в лидерах регулярного чемпионата КХЛ
Ярославский «Локомотив» обыграл челябинский «Трактор» со счетом 3:1 в гостевом матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.
В составе победителей шайбы забросили Максим Шалунов (24-я и 40-я минуты) и Александр Полунин (34). У проигравших отличился Максим Шабанов (55).
«Локомотив» в этом сезоне уже обыгрывал «Трактор» (3:2 ОТ). В последних восьми матчах КХЛ у ярославцев семь побед.
«Локомотив» закрепился на первом месте в турнирной таблице Западной конференции и всей КХЛ, набрав 68 очков в 47 матчах. «Трактор» располагается на шестой строчке на Востоке с 57 очками в 49 встречах.
В следующем матче «Локомотив» 9 января в гостях сыграет с магнитогорским «Металлургом», «Трактор» в тот же день примет нижнекамский «Нефтехимик».
Другие результаты дня:
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«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Динамо» (Минск) — 2:5;
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Барыс» (Астана) — 5:3.