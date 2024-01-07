Ярославский «Локомотив» закрепился в лидерах регулярного чемпионата КХЛ

«Локомотив» победил «Трактор» и закрепился в лидерах регулярного чемпионата КХЛ

«Локомотив» обыграл в гостях «Трактор» со счетом 3:1. У ярославцев семь побед в последних восьми матчах

Игроки «Локомотива» (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Ярославский «Локомотив» обыграл челябинский «Трактор» со счетом 3:1 в гостевом матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Максим Шалунов (24-я и 40-я минуты) и Александр Полунин (34). У проигравших отличился Максим Шабанов (55).

«Локомотив» в этом сезоне уже обыгрывал «Трактор» (3:2 ОТ). В последних восьми матчах КХЛ у ярославцев семь побед.

«Локомотив» закрепился на первом месте в турнирной таблице Западной конференции и всей КХЛ, набрав 68 очков в 47 матчах. «Трактор» располагается на шестой строчке на Востоке с 57 очками в 49 встречах.

В следующем матче «Локомотив» 9 января в гостях сыграет с магнитогорским «Металлургом», «Трактор» в тот же день примет нижнекамский «Нефтехимик».

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«Салават Юлаев» (Уфа) — «Барыс» (Астана) — 5:3.