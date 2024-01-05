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«Спартак» третий раз в сезоне КХЛ проиграл ЦСКА

«Спартак» третий раз в сезоне КХЛ проиграл ЦСКА
Встреча завершилась со счетом 1:3. «Спартак» не смог вернуться на первое место в Западной конференции
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

ЦСКА обыграл московский «Спартак» со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Михаил Григоренко (24-я минута) и Владислав Каменев (40, 45). У проигравших отличился Павел Порядин (36).

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Фото:Петр Ковалев / ТАСС

ЦСКА третий раз в сезоне обыграл «Спартак» при одном поражении (3:2 ОТ, 3:5, 3:0).

«Спартак» с 66 очками в 48 матчах занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА с 52 очками в 46 встречах расположился на шестой строчке.

В следующем матче «Спартак» 7 января в гостях сыграет с московским «Динамо», ЦСКА в тот же день примет китайский «Куньлунь».

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«Ак Барс» (Казань) — «Адмирал» (Владивосток) — 2:1 ОТ.

Форвард казанцев Александр Радулов отметился голевой передачей и вышел на чистое третье место в списке лучших бомбардиров в истории КХЛ (686 очков). Он обошел Даниса Зарипова. Впереди только Вадим Шипачев (908) и Сергей Мозякин (928).

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:1 ОТ.

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Хоккей КХЛ ХК Спартак ХК ЦСКА
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