«Спартак» третий раз в сезоне КХЛ проиграл ЦСКА

«Спартак» третий раз в сезоне КХЛ проиграл ЦСКА

Встреча завершилась со счетом 1:3. «Спартак» не смог вернуться на первое место в Западной конференции

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

ЦСКА обыграл московский «Спартак» со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Михаил Григоренко (24-я минута) и Владислав Каменев (40, 45). У проигравших отличился Павел Порядин (36).

ЦСКА третий раз в сезоне обыграл «Спартак» при одном поражении (3:2 ОТ, 3:5, 3:0).

«Спартак» с 66 очками в 48 матчах занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА с 52 очками в 46 встречах расположился на шестой строчке.

В следующем матче «Спартак» 7 января в гостях сыграет с московским «Динамо», ЦСКА в тот же день примет китайский «Куньлунь».

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