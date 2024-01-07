Андрей Рублев выиграл теннисный турнир в Гонконге

В финальном матче россиянин в двух сетах обыграл финна Эмиля Руусувуори. 26-летний Рублев завоевал 15-й титул на турнирах ATP в карьере

Андрей Рублев (Фото: Lo Ping Fai / XinHua / Global Look Press)

Российский теннисист Андрей Рублев стал победителем турнира ATP в Гонконге.

В финале 26-летний россиянин, посеянный на турнире под первым номером, победил финна Эмиля Руусувуори, 69-ю ракетку мира, со счетом 6:4, 6:4.

Российский теннисист выиграл свой 15-й титул ATP в карьере.

Рублев занимает пятое место в мировом рейтинге. На Олимпиаде в Токио он стал олимпийским чемпионом в миксте.

За свою победу в Гонконге Рублев получит $100,6 тыс. призовых и 250 рейтинговых очков. Руусувуори достанутся $58,7 тыс. и 150 очков.