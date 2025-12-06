 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

«Зенит» обыграл клуб Дзюбы и вышел в лидеры РПЛ

«Зенит» обыграл «Акрон» и вышел в лидеры РПЛ
Встреча завершилась со счетом 2:0. Бразилец Жерсон забил дебютный гол за «Зенит»
Фото: телеграм-канал ФК «Зенит»
Фото: телеграм-канал ФК «Зенит»

Футболисты петербургского «Зенита» обыграли тольяттинский «Акрон» со счетом 2:0 в домашнем матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Голы забили Жерсон (32-я минута) и Луис Энрике (41-я).

Для полузащитника сборной Бразилии Жерсона, которого «Зенит» купил летом за €25 млн, это первый гол за петербургского команду.

Лучший бомбардир в истории российского футбола Артем Дзюба отыграл все 90 минут.

«Акрон» с 14-й минуты играл в меньшинстве после удаления защитника Йонуца Неделчяру за фол последней надежды.

«Зенит» набрал 39 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» (37) и ЦСКА (36) проведут очный матч 7 декабря. «Акрон» с 21 очком расположился на девятой строчке.

В следующем туре, который состоится после зимнего перерыва, «Зенит» примет калининградскую «Балтику», «Акрон» в гостях сыграет с «Оренбургом».

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Артем Дзюба
Артем Дзюба
спортсмен, футболист
22 августа 1988 года
