Фигурист с русскими корнями выиграл этап Гран-при с рекордом мира

Илья Малинин обновил принадлежавший ему рекорд в произвольной программе и выиграл этап Гран-при в Саскатуне

Илья Малинин (Фото: Maddie Meyer / Getty Images)

Американский фигурист Илья Малинин стал победителем этапа серии Гран-при ISU в канадском Саскатуне, улучшив более чем на балл собственный мировой рекорд в произвольной программе (228,97 балла).

В произвольной программе Малинин исполнил шесть четверных прыжков и два тройных акселя.

Малинин за два проката получил 333,81 балла.

Вторым стал эстонец Александр Селевко (257,21), третьим — японец Као Миура (253,69).

Малинин — сын российских фигуристов Романа Скорнякова и Татьяны Малининой, которые выступали под флагом Узбекистана. Он двукратный чемпион мира (2024, 2025).