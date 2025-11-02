Фигурист с русскими корнями выиграл этап Гран-при с рекордом мира
Американский фигурист Илья Малинин стал победителем этапа серии Гран-при ISU в канадском Саскатуне, улучшив более чем на балл собственный мировой рекорд в произвольной программе (228,97 балла).
В произвольной программе Малинин исполнил шесть четверных прыжков и два тройных акселя.
Малинин за два проката получил 333,81 балла.
Вторым стал эстонец Александр Селевко (257,21), третьим — японец Као Миура (253,69).
Малинин — сын российских фигуристов Романа Скорнякова и Татьяны Малининой, которые выступали под флагом Узбекистана. Он двукратный чемпион мира (2024, 2025).
