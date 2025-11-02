 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Фигурист с русскими корнями выиграл этап Гран-при с рекордом мира

Фигурист Малинин выиграл этап Гран-при в Канаде с рекордом мира
Илья Малинин обновил принадлежавший ему рекорд в произвольной программе и выиграл этап Гран-при в Саскатуне
Илья Малинин
Илья Малинин (Фото: Maddie Meyer / Getty Images)

Американский фигурист Илья Малинин стал победителем этапа серии Гран-при ISU в канадском Саскатуне, улучшив более чем на балл собственный мировой рекорд в произвольной программе (228,97 балла).

В произвольной программе Малинин исполнил шесть четверных прыжков и два тройных акселя.

Малинин за два проката получил 333,81 балла.

Вторым стал эстонец Александр Селевко (257,21), третьим — японец Као Миура (253,69).

Малинин — сын российских фигуристов Романа Скорнякова и Татьяны Малининой, которые выступали под флагом Узбекистана. Он двукратный чемпион мира (2024, 2025).

Анна Сатдинова
ISU Илья Малинин
