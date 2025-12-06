Иван Емельяненко 13 декабря проведет первый бой после выхода из тюрьмы

Стала известна дата первого боя Ивана Емельяненко после выхода из тюрьмы

Соперником младшего из братьев Емельяненко станет Хассан Юссефи из Ирана. Поединок пройдет в Севастополе

Иван Емельяненко (Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press)

Российский боец ММА Иван Емельяненко проведет поединок против иранца Хассана Юсефи 13 декабря. Об этом ТАСС сообщил промоутер Владимир Хрюнов.

«Бой Ивана Емельяненко планируется 13 декабря в Севастополе», — сказал Хрюнов.

Ранее Хрюнов говорил, что бой должен был пройти в ноябре.

На счету Юсефи восемь побед, пять поражений и ничья в ММА.

Старооскольский городской суд Белгородской области в декабре 2024 года приговорил Емельяненко к полутора годам лишения свободы по делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью в ходе уличного конфликта в Старом Осколе. По словам Хрюнова, на бойца «фактически набросился рецидивист, который до этого обидел женщину», и тот вступил с ним в противоборство. Нападавший получил повреждение лицевых костей, а позднее принял извинения Емельяненко, уточнял промоутер. 10 сентября суд в Белгородской области удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении. 37-летний боец вышел на свободу 26 сентября.

Иван Емельяненко — младший брат бойцов смешанных единоборств Александра и Федора. Он мастер спорта по боевому самбо.

В ММА Емельяненко дебютировал в мае 2023 года. Провел два боя, победив Алексея Леденева и Юрия Рябого.