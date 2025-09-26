Младший из братьев Емельяненко вышел на свободу по УДО

В декабре Иван Емельяненко был признан виновным по делу о причинении тяжкого вреда здоровью и приговорен к полутора годам лишения свободы. 10 сентября суд в Белгородской области удовлетворил ходатайство об УДО

Иван Емельяненко (Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press)

Российский боец ММА Иван Емельяненко, которому суд в начале сентября удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении, вышел на свободу из колонии в Белгородской области. Об этом сообщает РЕН ТВ.

37-летний спортсмен сообщил, что планирует вернуться на ринг. «Если я буду интересен, надо созвониться с промоутерами, с ребятами. Думаю, что вернусь на ринг. <...> В колонии есть спортгородок. Каждый день ходил, занимался. Не так, конечно, как хотелось бы. Ну форму более-менее поддерживал», — сказал Емельяненко.

Старооскольский городской суд Белгородской области в декабре 2024 года приговорил Емельяненко к полутора годам лишения свободы по делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью в ходе уличного конфликта в Старом Осколе.

Промоутер бойца Владимир Хрюнов рассказывал «Матч ТВ», что инцидент произошел в Старом Осколе, когда на Емельяненко «фактически набросился рецидивист, который до этого обидел женщину». «Иван, естественно, вступил с ним в противоборство, нанес ему несколько ударов. И тот, падая лицом вниз, получил повреждение лицевых костей», — сказал Хрюнов, добавив, что потерпевшая сторона приняла извинения Емельяненко.

10 сентября Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении бойца.

Иван Емельяненко — младший брат бойцов смешанных единоборств Александра и Федора. Он мастер спорта по боевому самбо.

В ММА Емельяненко дебютировал в мае 2023 года. Провел два боя, победив Алексея Леденева и Юрия Рябого.