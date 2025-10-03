Иван Емельяненко в ноябре проведет первый бой после выхода из тюрьмы

Младший из братьев Емельяненко проведет поединок по полноконтактным единоборствам против иранца Хассана Юсефи

Иван Емельяненко (Фото: news.ru / Global Look Press)

Российский боец ММА Иван Емельяненко в ноябре проведет первый бой после выхода из тюрьмы. Об этом «Матч ТВ» сообщил промоутер Владимир Хрюнов.

Это будет поединок по полноконтактным единоборствам против иранца Хассана Юсефи.

«Он будет гостем турнира по полноконтактным единоборствам памяти Атманских 5 октября в Краснознаменске. А на середину ноября запланирован следующий турнир, в главном бою которого выступит Емельяненко против Хассана Юсефи из Ирана», — сказал Хрюнов, отметив, что боец находится в хорошей физической форме.

На счету Юсефи восемь побед, пять поражений и ничья в ММА.

Старооскольский городской суд Белгородской области в декабре 2024 года приговорил Емельяненко к полутора годам лишения свободы по делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью в ходе уличного конфликта в Старом Осколе. По словам Хрюнова, на бойца «фактически набросился рецидивист, который до этого обидел женщину», и тот вступил с ним в противоборство. Нападавший получил повреждение лицевых костей, а позднее принял извинения Емельяненко, уточнял промоутер. 10 сентября суд в Белгородской области удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении. 37-летний боец вышел на свободу 26 сентября.

Иван Емельяненко — младший брат бойцов смешанных единоборств Александра и Федора. Он мастер спорта по боевому самбо.

В ММА Емельяненко дебютировал в мае 2023 года. Провел два боя, победив Алексея Леденева и Юрия Рябого.