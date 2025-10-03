 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Премьер-Лига Челси Ливерпуль 1 2,75 x 3,85 2 2,35 Футбол Россия. Премьер-Лига Акрон Зенит 1 7,4 x 4,9 2 1,4 Футбол Россия. Премьер-Лига Рубин Крылья Советов 1 1,85 x 3,65 2 4,2 Футбол Россия. Премьер-Лига Краснодар Ахмат 1 1,63 x 4 2 5,3 Футбол Россия. Премьер-Лига Динамо Локомотив 1 2,05 x 3,65 2 3,4 Футбол Англия. Премьер-Лига Манчестер Юнайтед Сандерленд 1 1,5 x 4,5 2 6 Футбол Россия. Премьер-Лига Оренбург Ростов 1 3,45 x 3,4 2 2,15 Футбол Россия. Премьер-Лига Сочи Пари НН 1 1,95 x 3,55 2 3,9 Футбол Россия. Премьер-Лига ЦСКА Спартак 1 2,9 x 3,05 2 2,65 Футбол Россия. Премьер-Лига Балтика Динамо Махачкала 1 1,85 x 3,35 2 4,7 Единоборства MMA. UFC 320. Лас-Вегас. Титульный бой. Полутяжелый вес. 5 раундов Магомед Анкалаев Алекс Перейра 1 1,27 x 64 2 3,95 Единоборства MMA. UFC 320. Лас-Вегас. Титульный бой. Легчайший вес. 5 раундов Мераб Двалишвили Кори Сэндхэген 1 1,2 x 66 2 4,8 Единоборства MMA. UFC 320. Лас-Вегас Иржи Прохазка Халил Раунтри 1 1,5 x 56 2 2,66 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

Иван Емельяненко в ноябре проведет первый бой после выхода из тюрьмы

Младший из братьев Емельяненко проведет поединок по полноконтактным единоборствам против иранца Хассана Юсефи
Иван Емельяненко
Иван Емельяненко (Фото: news.ru / Global Look Press)

Российский боец ММА Иван Емельяненко в ноябре проведет первый бой после выхода из тюрьмы. Об этом «Матч ТВ» сообщил промоутер Владимир Хрюнов.

Это будет поединок по полноконтактным единоборствам против иранца Хассана Юсефи.

«Он будет гостем турнира по полноконтактным единоборствам памяти Атманских 5 октября в Краснознаменске. А на середину ноября запланирован следующий турнир, в главном бою которого выступит Емельяненко против Хассана Юсефи из Ирана», — сказал Хрюнов, отметив, что боец находится в хорошей физической форме.

На счету Юсефи восемь побед, пять поражений и ничья в ММА.

Старооскольский городской суд Белгородской области в декабре 2024 года приговорил Емельяненко к полутора годам лишения свободы по делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью в ходе уличного конфликта в Старом Осколе. По словам Хрюнова, на бойца «фактически набросился рецидивист, который до этого обидел женщину», и тот вступил с ним в противоборство. Нападавший получил повреждение лицевых костей, а позднее принял извинения Емельяненко, уточнял промоутер. 10 сентября суд в Белгородской области удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении. 37-летний боец вышел на свободу 26 сентября.

Иван Емельяненко — младший брат бойцов смешанных единоборств Александра и Федора. Он мастер спорта по боевому самбо.

В ММА Емельяненко дебютировал в мае 2023 года. Провел два боя, победив Алексея Леденева и Юрия Рябого.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

OpenAI стала самой дорогой частной компанией в мире

В Кремле сообщили об участии Путина в саммите G20 «так или иначе»

Bloomberg: министр ФРГ Шнайдер попал в больницу с напряженного собрания Мерца

МВД поставит на учет детей мигрантов, не зачисленных в школы

Дуров откроет ИИ-лабораторию в Казахстане

В Приднестровье на полторы недели вводят режим экономии газа

Украина и Россия провели новый обмен военнопленными по формуле «185 на 185»

ФАС потребовала от WB и Ozon пересмотреть нововведения из-за жалоб продавцов

Статую Свободы могут «выключить» из-за шатдауна правительства США

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
единоборства смешанные единоборства (ММА) Иван Емельяненко
Александр Емельяненко фото
Александр Емельяненко
спортсмен, боец смешанных единоборств
2 августа 1981 года
Федор Емельяненко фото
Федор Емельяненко
спортсмен, боец смешанных единоборств
28 сентября 1976 года
Материалы по теме
Младший из братьев Емельяненко вышел на свободу по УДО
Спорт
Украинский боец ММА вышел на поединок под песню Цоя «Перемен»
Спорт
Азербайджанского бойца ММА Рзаева лишили гражданства России
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 95,34 (-0,3) Инвестиции, 02 окт, 18:01 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 81,01 (-0,49) Инвестиции, 02 окт, 18:01
Биткоин выше $120 тыс. и рекорд сложности майнинга. События крипторынка Крипто, 18:33
Зачем люди покупают искусство. Монологи коллекционеров и художников РБК и СберПервый, 18:30
Хинштейн сообщил о двух раненных при ударе украинского дрона Политика, 18:29
На Пхукете во время купания в Андаманском море утонул россиянин Общество, 18:25
WSJ рассказала о 50-километровом украинском «поясе крепостей» в Донбассе Политика, 18:24
Иван Емельяненко в ноябре проведет первый бой после выхода из тюрьмы Спорт, 18:20
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12
Хотите учиться в комьюнити профессионалов Мини-MBA от РБК?
Занять место
РКН назвал добавление бота в телеграм-канал единственным путем маркировки Технологии и медиа, 18:09
Суд закрыл заседание о мере пресечения для «миллиардера» Сулейманова Общество, 18:08
Неопознанные дроны над Мюнхеном сначала появлялись над военной базой Политика, 18:06
Официальный курс доллара приблизился к ₽82 Инвестиции, 18:01
Тайна трех домов. Квест с приключениями РБК и ГАЛС, 17:59
В ЦБ рассказали, на что могут повлиять призывы к снижению ставки Экономика, 17:58
«Пока я снимал, я был абсолютно свободен»: памяти Марлена Хуциева Общество, 17:57 