«Эта победа нужна всей России». Сможет ли Ян вновь стать чемпионом UFC

Российский боец Петр Ян сразится с действующим чемпионом UFC в легчайшем весе Мерабом Двалишвили в ночь на 7 декабря на турнире UFC 323. Получится ли у россиянина вновь стать чемпионом в этом дивизионе — в материале «РБК Спорт»

Фото: Steve Marcus / Getty Images

Российский боец Петр Ян в ночь на 7 декабря проведет титульный бой против действующего чемпиона UFC в легчайшем весе грузина Мераба Двалишвили.

Поединок пройдет на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе, главный кард которого начнется в 6:00 по московскому времени.

Петр Ян выступает в UFC с июня 2018 года. В июле 2020-го он завоевал чемпионский пояс в легчайшем весе, победив Жозе Альдо. Однако уже в марте 2021 года в поединке с Алджамейном Стерлингом Ян был дисквалифицирован за запрещенный прием и лишился титула.

В октябре 2021-го он боролся за временный титул против Кори Сэндхэгена и одержал победу, но в апреле 2022-го в реванше со Стерлингом вновь уступил пояс чемпиона раздельным решением судей. После этого Ян потерпел еще два поражения: в октябре 2022-го раздельным решением проиграл Шону О’Мэлли, а в марте 2023-го единогласным решением уступил Мерабу Двалишвили.

В июле 2025-го россиянин боролся с Маркусом МакГи на турнире UFC on ABC 9. Ян выиграл бой единогласным решением судей и продлил свою серию до трех побед.

Грузинский боец Двалишвили завоевал чемпионский титул в легчайшем весе, победив Шона О’Мэлли в сентябре 2024-го. В течение 2025 года он успешно защитил свой титул трижды, одержав победы над Умаром Нурмагомедовым, Шоном О’Мэлли и Кори Сэндхэгеном. Этот результат сделал его первым чемпионом в легчайшем дивизионе, совершившим три титульные защиты за один календарный год, и восьмым чемпионом в истории UFC, достигшим подобного показателя.

На счету 32-летнего Яна 19 побед и пять поражений в смешанных единоборствах.

У 34-летнего Двалишвили 21 победа и четыре проигрыша в MMA. Боец также располагается на третьем месте в рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории.

Мнение экспертов

Умар Нурмагомедов, российский боец UFC

«На 100% уверен, что Ян лучше выступит, чем в прошлом бою, потому что на самом деле видно, что у него была травма, он не бил правой рукой. Другой вопрос — будет ли этого достаточно. Будет ли он достаточно готов к его проходам. Минус Петра — он закрывает лицо, обороняется по-боксерски. Привычка. Он может пропустить проходы. И опять-таки все всегда зависит от того, как ты подготовился, насколько ты готов, какой у тебя резерв. Не скажу, что Петр Ян — это проходной бой. Ни для кого не сюрприз, что он угроза для любого оппонента», — сказал Нурмагомедов Sport24.

Арман Царукян, первый номер рейтинга UFC в лёгком весе

«Петр Ян. Он мой старый друг. Ян победит решением судей», — сказал Царукян порталу TNT Sports.

Эдуард Вартанян, первый в истории турнира ACA (Absolute Championship Akhmat) временный чемпион в легком весе

«Двалишвили в лучшей форме, потому что у него есть череда побед. Сейчас он на пике, у него большая боксерская практика. И, конечно же, он фаворит. Петру нужно двигаться, нужно 100% не застаиваться после комбинации, за счет чего Ян и переводил Мераба в прошлом бою. Если он (Ян) будет следовать четко плану и реализует все свои заготовки, то вполне может закончить бой досрочно», — сказал Вартанян «РБК Спорт».

Олег Тактаров, первый российский чемпион UFC

«С обоими бойцами общаюсь. Настроение прекрасное, интриги — более чем достаточно. Шанс есть у Петра. Свою подготовку он держит в секрете. Мне кажется, шансы 50 на 50. Мераб силен психологически, но у него было три боя за год. Думаю, эмоционально он не сможет вывести себя на ту точку, чтобы доминировать. Работа над движениями против конкретных приемов Мераба — это ключ. У Мераба повторяются ошибки в движениях», — сказал Тактаров «РБК Спорт».

По его мнению, бойцу необходимо четыре месяца на восстановление, чтобы психологически стать «холодным», а Двалишвили с этим зачастил. «Он уже не мальчик, и проходит то время, когда просто зарабатываешь деньги. Сейчас ему хочется все больше и больше боев, и мне кажется, на этом его и нужно ловить — на психологической неустойчивости», — заключил экс-боец.

Расул Магомедалиев, тренер, имевший опыт работы с российским бойцом Шарой Буллетом и Владимиром Минеевым

«Все будет зависеть от того, как Петр сможет остановить борьбу Мераба. Если ему не удастся закончить бой досрочно, то по итогам всех пяти раундов Ян, скорее всего, проиграет. Ему будет очень сложно остановить Мераба. Отдаю преимущество Двалишвили. Также минус Яна в том, что он поддается эмоциям, чем может воспользоваться Двалишвили и вывести его из себя», — сказал Магомедалиев «РБК Спорт».

Гор Азизян, тренер Шарабутдина Магомедова (Шара Буллет) и Богдана Гуськова, который также выступит на UFC

«Раньше склонялся к победе Мераба, но сейчас поговорил с Гуськовым. Он тоже дерется на этом турнире, и он сказал, что Петр сделал очень хорошие выводы и серьезно подтянул борцовские навыки — у него теперь в лагере работает борец. И я уже начинаю думать, что Петр Ян вернет пояс в Россию. Верю, что Петр победит нокаутом. Эта победа нужна больше нам, Петру, всей России», — сказал Азизян «РБК Спорт».

Он отметил, что для Яна важно не давать заходить за спину сопернику и не пропускать тейкдауны. «Потому что Мераб делает их не для того, чтобы финишировать, а чтобы его не били, чтобы не наносили ему урон. Суть его тейкдаунов — не контроль, а избегание ударного боя. Если Петр эти вопросы решит, то Мерабу не поздоровится», — подчеркнул Азизян.

Кирилл Сидельников, российский боец ММА и бывший тяжеловес Bellator

«У Петра огромная мотивация снова забрать пояс, но сделать это будет крайне тяжело. Мераб за год провел четыре защиты — и невероятно круто. Его феноменальное кардио — это признак высочайшего профессионализма, поэтому Петру будет сложно. На мой взгляд, Петр должен идти вперед и давить. Понимаю, что с Мерабом это тяжело делать, но нужно постоянно наступать, работать первым номером, не отходить назад. Как только он начнет отступать, Мераб начнет его «съедать». Петру нужно продержаться все пять раундов», — сказал Сидельников «РБК Спорт».

Чтобы Ян продержался все пять раундов, Сидельников считает необходимым провести колоссальную подготовку, уделяя внимание тому, чтобы быть первым номером и эффективно противостоять тейкдаунам. «У Петра школа бокса намного сильнее, чем у Мераба, и в стойке он может вести бой очень эффективно. Но надо опасаться проходов в ноги, переводов в партер и всего остального. Если Петр начнет отходить назад — это будет огромная ошибка», — отметил он.

По его словам, Яну важно ментально сломить Двалишвили, чтобы показать свою способность доминировать в любом аспекте боя, будь то стойка или другие элементы, подчеркнув, что «психологическая составляющая здесь еще важнее».

Экс-тяжеловес Bellator добавил, что если грузин выиграет, это отбросит Яна очень далеко назад, и ему придется вновь проходить через всех претендентов, чтобы снова получить шанс на титульный бой. «Даю соотношение 60 на 40 в пользу Мераба, но буду болеть за Петра. Он наш боец, и он мне очень импонирует», — заключил Сидельников.

Камил Гаджиев, президент промоутерской компании Fight Nights Global.

«Если бы мне сказали после насчет боя Мераб — Петр Ян сразу после боя Мераб — Умар и до боя Мераб — Сэндхаген, то Двалишвили был бы для меня однозначным фаворитом. Но после боя против Сэндхагена у меня возникло ощущение, что грузинская машина потихоньку начинает давать сбой. Ему нужен отдых и перерыв. У Пети появляется шанс за счет того, что Мераб дерется с ним без отдыха. А лирика про горящие глаза Петра… Петя злой и крепкий, однако у него есть проблемы. Как по мне, шансы 60 на 40 в пользу Двалившили, — сказал Гаджиев журналистам», — приводит слова Гаджиева Sport24.

Андрей Гончаров, боец легкого веса Fight Nights

«Сейчас интересный поединок предстоит у Пети Яна. Один их тех боев, которые я очень жду. Будет история, когда нашла коса на камень. Здесь вопросик есть. Сможет ли Петя пережать, передавить? Мераб хорошо дышит, но я верю, что если Ян мощно пробьет в корпус, он может нивелировать борьбу. Задача — остановить локомотив. В техническом арсенале он явно превосходит», — сказал Гончаров MMA.Metaratings.ru.

Асланбек Бадаев, вице-президент лиги ACA

«Петру надо навязывать свою работу. Если дать разогнаться Мерабу, его тяжело остановить, потому что он набирает обороты. Его нужно прессинговать и бить с первого раунда. Прям бить — так, чтобы Двалишвили был вынужден отходить. Петр очень тяжело бьет. Его не назовешь «one punch» нокаутером, но его удары имеют накопительный эффект. Это и тяжелые руки дают эффект в комплексе», — сказал Бадаев MMA.Metaratings.ru.

Евгений Галочкин, российский боец АСА

«В этом бою я отдаю предпочтение Петру Яну. Его бокс — один из самых выверенных в дивизионе, борьба тоже на высоком уровне. В их первом поединке Петр выходил в клетку с травмами и не смог полностью раскрыть свой потенциал. Сейчас же он находится в потрясающей форме — видно, что голоден, заряжен и готов вернуть свое. Мой прогноз — Ян заберет бой досрочно, причем уже во втором раунде. Думаю, Петр поймает момент и нокаутирует Мераба, — сказал Галочкин «Матч ТВ».