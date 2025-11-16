Ислам Махачев победил Джека Деллу Маддалену в бою за титул чемпиона UFC в полусреднем весе. «РБК Спорт» собрал подборку про всех российских бойцов, которые становились чемпионами промоушена

Ислам Махачев (Фото: Global Look Press)

Россиянин Ислам Махачев победил австралийца Джека Делла Маддалену в главном поединке турнира UFC 322 и стал первым чемпионом промоушена в полусреднем весе среди бойцов из России. Всего четверо россиян становились обладателями пояса UFC. Однако многие считают, что пять бойцов из России получали титул промоушена.

До UFC 12 организовывались турниры только по олимпийской системе. За один вечер выступали восемь спортсменов. Бойцы проводили по несколько поединков на турнире, выступая на выбывание, а победитель определялся в финальной встрече. Уже позже, в 2003 году, формат был изменен и появился титул чемпиона, владеющего поясом.

Кроме того, во время первых турниров UFC в США не было весовых категорий. До этого момента были тяжелый и легкий дивизионы. Весовые категории были введены в 1997 году, а UFC установила окончательные рамки дивизионов только в 2001 году.

Кто из россиян становился чемпионом UFC

Олег Тактаров (UFC 6)

Олег Тактаров (Фото: Иван Губский / ТАСС)

Олег Тактаров дебютировал в организации в апреле 1995 года на турнире UFC 5. В первом бою он победил удушающим приемом, а второй поединок против Дэна Северна был остановлен из-за рассечения Тактарова — ему засчитали поражение, хотя, по словам россиянина, он был готов продолжать бой.

Уже в июле 1995 года Тактаров подрался на UFC 6. В полуфинале он провел один из самых быстрых боев в истории организации, заставив соперника сдаться на девятой секунде после удушающего приема «гильотина».

Финальным поединком турнира был бой россиянина против Дэвида Эббота, который завершился победой Тактарова удушающим приемом. Так Тактаров стал первым российским бойцом, который владел чемпионским титулом UFC, несмотря на отсутствие постоянного пояса организации.

На турнире UFC 7, который проходил в сентябре 1995 года, Тактаров боролся за титул чемпиона против Кена Шемрока. Спортсмены не могли выявить победителя, а после трех добавленных минут встреча завершилась ничьей.

В декабре 1995 года Тактаров поучаствовал на турнире The Ultimate Ultimate, в котором приняли участие лучшие бойцы года в UFC. В финале он вновь встретился с Северном, но уступил единогласным решением судей. После этого россиянин ушел из UFC.

Тактаров неоднократно резко высказывался по поводу обесценивания его титула. В 2020 году, отвечая на вопрос о первом чемпионе UFC из России, он заявил, что «историю не переписать».

«Я могу пересказать вам историю. <...> Вот было три чемпиона. Шестой чемпионат выиграл я. Где там вы видите кого-то другого? Это 1995 год. Это история — как ее переписать, как ее переделать? Если один ваххабит из Цумадинского района (родной район Нурмагомедова. — РБК) это сказал, почему все дураки должны это повторять? Он сам-то уже это не повторяет, а вы все повторяете как обезьянки за ним», — заявил Тактаров в прямом эфире в Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России).

Хабиб Нурмагомедов (2018–2020)

Хабиб Нурмагомедов (Фото: Global Look Press)

Хабиб Нурмагомедов в январе 2012 года дебютировал в UFC, проведя бой против иранца Камала Шалоруса и одержав первую победу на промоушене. В дальнейшем его соперниками в UFC были бразильцы Глейсон Тибао, Тиаго Таварис, Рафаэль дос Аньос, Эдсон Барбоза, американцы Абель Трухильо, Пэт Хили, Даррелл Хорчер, Майкл Джонсон.

В апреле 2018 года Хабиб Нурмагомедов стал чемпионом UFC в легком весе, победив американца Эла Яквинту. В дальнейшем он трижды защитил титул: одолев в октябре 2018 года ирландца Конора Макгрегора, в сентябре 2019 года победил американца Дастина Порье, а в октябре 2020 года — американца Джастина Гэтжи.

В марте 2018-го Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер Хабиба, заявил, что нынешние турниры UFC нельзя сравнивать с боями во времена Тактарова. «Тактаров дрался на турнире. Такого чемпионата раньше не было. Я отдаю должное за то, что делал Тактаров. Но в России нет пока чемпиона. Сравнить то, что было тогда, и сегодня — разница один к десяти», — сказал Нурмагомедов «Матч ТВ». При этом сам Хабиб Нурмагомедов ни разу не говорил о том, что Тактаров не является первым чемпионом UFC из России.

После боя с Джастином Гэтжи 24 октября 2020 года Нурмагомедов объявил о завершении карьеры. «Когда я договорился о бое с Гэтжи, я разговаривал с матерью три дня. Она не хотела, чтобы я дрался без отца. Это мой последний бой», — отметил он. Абдулманап Нурмагомедов умер за три с половиной месяца до поединка. В общей сложности Нурмагомедов провел 29 боев в MMA (из них 13 — в UFC), не потерпев ни одного поражения.

Официальный аккаунт UFC Russia в 2020 году на своей странице в Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России) сообщил, что Тактаров в 1995 году «выигрывал турнир UFC 6 и завоевывал пояс победителя Гран-при», а Нурмагомедов в 2018 году завоевал пояс в легком весе и стал «долгожданным чемпионом из России».

Петр Ян (2020–2021)

Петр Ян (Фото: Global Look Press)

Петр Ян выступает в UFC c июня 2018 года. В июле 2020 года он победил бразильца Жозе Альдо и стал чемпионом в легчайшем весе. Однако в марте 2021 года в поединке с Алджамейном Стерлингом он потерял титул из-за дисквалификации за запрещенный прием.

В октябре 2021 года Ян победил Кори Сэндхэгена в бою за временный титул в легчайшем весе, однако в апреле 2022 года вновь уступил Стерлингу раздельным решением судей в поединке за пояс чемпиона.

Сразу после этого в октябре 2022-го он также раздельным решением проиграл Шону О'Мэлли, а в марте 2023 года уступил грузину Мерабу Двалишвили единогласным решением судей.

В последних трех поединках россиянин победил единогласным решением судей китайца Сун Ядуна, бразильца Дейвисона Фигейреду и американца Маркуса Макги. На данный момент Ян находится на третей строчке легчайшего веса UFC.

Ислам Махачев (2022– н.в.)

Ислам Махачев (Фото: Global Look Press)

Ислам Махачев дебютировал в UFC в 2015 году, победив удушающим приемом американца Лео Кунца, однако во втором поединке в организации россиянин уступил Адриану Мартинсу. После этого он провел десять боев, которые завершились победами Махачева.

В октябре 2022 года Махачев победил бразильца Чарльза Оливейру и стал чемпионом в легком весе. Россиянин провел четыре защиты титула: он победил австралийца Александра Волкановски (дважды), американца Дастина Порье и бразильца Ренато Мойкано. Кроме того, он выигрывал в пяти титульных поединках и побил рекорд UFC в легком дивизионе по этому показателю.

После этого решил оставить пояс в легком весе и подняться в полусредний дивизион.

Махачев 16 ноября встретился с австралийцем Джеком Делла Маддаленой в бою за титул чемпиона UFC в полусреднем весе. Россиянин выиграл в 16-м бою подряд и повторил рекорд бывшего чемпиона UFC в среднем весе Андерсона Силвы по длительности победной серии в промоушене.

До боя за второй титул Махачев занимал второе место в рейтинге UFC вне зависимости от весовых категорий (Р4Р). Всего в активе 34-летнего Махачева 28 побед в ММА при одном поражении.

Магомед Анкалаев (2025)

Магомед Анкалаев (Фото: Global Look Press)

Магомед Анкалаев впервые выступил в UFC в 2018 году, однако тогда он уступил из-за удушающего приема шотландцу Полу Крейгу. После поражения в дебютном поединке в организации россиянин девять раз победил.

В декабре 2022 года Анкалаев выступил в титульном поединке с поляком Яном Блаховичем, который завершился ничьей. Россиянин был недоволен решением и отметил, что не может «выиграть у судей». «Это неважно, было мне больно или нет, но я сделал все, чтобы добыть победу. <...> Буду ли я выступать здесь или нет, я тоже не знаю», — сказал Анкалаев. Поляк после боя даже призвал отдать пояс Анкалаеву.

В 2024 году он одержал победы над бразильцем Джонни Уокером и сербом Александром Ракичем, став претендентом на титульный поединок.

Анкалаев 9 марта победил единогласным решением судей бразильца Алекса Перейру в главном поединке турнира UFC 313, став чемпионом. Анкалаев является первым россиянином, который стал чемпионом организации в полутяжелом дивизионе.

Однако 5 октября россиянин потерял чемпионский титул UFC, уступив в бое-реванше Перейре техническим нокаутом в первом раунде. Всего на счету 33-летнего россиянина 21 победа, два поражения и одна ничья в ММА.