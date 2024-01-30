Щербакову признали чемпионкой Европы 2022 года вместо Валиевой

Олимпийская чемпионка Пекина Анна Щербакова получит золото чемпионата Европы после дисквалификации Камилы Валиевой за допинг. Серебро теперь досталось россиянке Александре Трусовой, бронза — бельгийке Луне Хендрикс

Анна Щербакова (Фото: Linnea Rheborg / Getty Images)

Российская фигуристка Камила Валиева, которая была дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил, лишилась золотой медали чемпионата Европы 2022 года. Об этом сообщается на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

Золото теперь получит россиянка Анна Щербакова, серебро достанется ее соотечественницей Александре Трусовой, бронза — бельгийке Луне Хендрикс.

После победы россиян в командном турнире на Олимпиаде стало известно, что еще в декабре 2021 года Валиева сдала положительную допинг-пробу на триметазидин, но ее проверку задержала лаборатория в Стокгольме. 29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за допинг.

Дисквалификация Валиевой отсчитывается с 25 декабря 2021 года. CAS постановил, что все ее результаты с этого момента (то есть со сдачи положительной пробы на чемпионате России) должны быть аннулированы. Конкретные решения по медалям принимает ISU.

В итоге ISU 30 января постановил, что результаты Валиевой на Олимпиаде и чемпионате Европы аннулируются. После вычитания баллов Валиевой сборная России откатилась на третье место в командном турнире, золото получит сборная США, серебро — команда Японии.

Щербаковой 19 лет, она является олимпийской чемпионкой 2022 года в личном турнире и чемпионкой мира 2021 года.