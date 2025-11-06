 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Фонбет Кубок России. Путь РПЛ Спартак Локомотив 1 2,17 x 3,45 2 3,6 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап ПАОК Янг Бойз 1 1,47 x 4,8 2 6,1 Футбол Лига конференций УЕФА. Общий этап Динамо Зриньски Мостар 1 1,63 x 4,05 2 5,2 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Динамо Акрон 1 1,4 x 5,1 2 7,3 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Динамо Махачкала ЦСКА 1 3,8 x 3,2 2 2,1 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Пари НН Рубин 1 2,85 x 3,2 2 2,55 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Сочи Ростов 1 3,45 x 3,35 2 2,17 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Тоттенхэм Манчестер Юнайтед 1 2,75 x 3,55 2 2,45 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Ювентус Торино 1 1,5 x 4,1 2 7,2 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полутяжелый вес Дэвид Бенавидес Энтони Ярд 1 1,09 x 26 2 8 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

Российский теннисист расстался с тренером после вылета из топ-10

Российский теннисист Хачанов расстался с тренером после вылета из топ-10
Карен Хачанов сообщил о расставании с Хосе Клаветом. Теннисист в августе—октябре входил в первую десятку мирового рейтинга, но вылетел из нее из-за пятиматчевой серии поражений
Карен Хачанов
Карен Хачанов (Фото: Sarah Stier / Getty Images)

Третья ракетка России Карен Хачанов сообщил о расставании с испанским тренером Хосе Клаветом после шести лет сотрудничества. Об этом Хачанов написал в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).

Хачанов назвал Клавета одним из самых позитивных людей, которых он знает, и настоящим другом.

Хачанов с 18 августа до 13 октября входил в топ-10 рейтинга ATP, но не смог удержаться там из-за пятиматчевой серии поражений.

В последней версии рейтинга Хачанов стал 18-м.

Ранее на изменения в тренерских штабах на фоне неудачных выступлений решились также Даниил Медведев и Андрей Рублев.

Клавет ранее также работал с такими топ-теннисистами, как Фернандо Вердаско, Томми Робредо и Фелисиано Лопес (все в разные годы входили в топ-15).

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп оценил победу мусульманина на выборах мэра Нью-Йорка

ЕС планирует ужесточить выдачу россиянам шенгенских виз — Politico

В ЕС предусмотрели две альтернативы «репарационному» кредиту Украине

Минтранс США поручит сократить число авиарейсов на фоне шатдауна

Трамп рассказал о работе над ядерным разоружением

Apple планирует платить более $1 млрд в год за ИИ от Google — Bloomberg
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Карен Хачанов
Материалы по теме
Умер тренер, побеждавший со «Стяуа» в Кубке европейских чемпионов
Спорт
Губернатор Федорищев заявил, что «Крылья Советов» не уволят тренера
Спорт
Аутсайдер чемпионата Англии уволил тренера спустя 10 матчей без побед
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 ноября
EUR ЦБ: 93,51 (—) Инвестиции, 05 ноя, 18:51 Курс доллара на 6 ноября
USD ЦБ: 81,19 (—) Инвестиции, 05 ноя, 18:51
Путин прилетел в Самару Политика, 16:39
В Германии предложили лишить дирижера Франца ордена за поездку к Путину Политика, 16:37
Пять интересных фактов об Иране и его экономике РБК и РЭЦ, 16:37
Трое тайконавтов застряли в космосе из-за повреждений корабля Общество, 16:36
Польша запустит всеобщую военную подготовку «для всех желающих» Политика, 16:36
Мишустин анонсировал мораторий на привлечение к ответственности по НДС Бизнес, 16:34
Лукашенко признался в мыслях по утрам «чтобы война с Украины не пришла» Политика, 16:31
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
В Израиле призвали евреев покинуть Нью-Йорк после избрания нового мэра Политика, 16:27
Путин направил соболезнования президенту Филиппин из-за жертв тайфуна Политика, 16:26
Инвестиции в непубличные компании: как это работает, какие есть риски Инвестиции, 16:25
Мэр Майами рассказал о росте своей зарплаты в биткоинах на 300% Крипто, 16:22
Саакашвили предъявят новое обвинение в призывах к свержению власти Политика, 16:21
Как сохранить безопасность данных в цифровой среде Отрасли, 16:20
Кухня — главное место в доме. Как переосмыслили советские традиции РБК и Legenda, 16:19