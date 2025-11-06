Российский теннисист расстался с тренером после вылета из топ-10

Российский теннисист Хачанов расстался с тренером после вылета из топ-10

Карен Хачанов сообщил о расставании с Хосе Клаветом. Теннисист в августе—октябре входил в первую десятку мирового рейтинга, но вылетел из нее из-за пятиматчевой серии поражений

Карен Хачанов (Фото: Sarah Stier / Getty Images)

Третья ракетка России Карен Хачанов сообщил о расставании с испанским тренером Хосе Клаветом после шести лет сотрудничества. Об этом Хачанов написал в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).

Хачанов назвал Клавета одним из самых позитивных людей, которых он знает, и настоящим другом.

Хачанов с 18 августа до 13 октября входил в топ-10 рейтинга ATP, но не смог удержаться там из-за пятиматчевой серии поражений.

В последней версии рейтинга Хачанов стал 18-м.

Ранее на изменения в тренерских штабах на фоне неудачных выступлений решились также Даниил Медведев и Андрей Рублев.

Клавет ранее также работал с такими топ-теннисистами, как Фернандо Вердаско, Томми Робредо и Фелисиано Лопес (все в разные годы входили в топ-15).