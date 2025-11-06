Российский теннисист расстался с тренером после вылета из топ-10
Третья ракетка России Карен Хачанов сообщил о расставании с испанским тренером Хосе Клаветом после шести лет сотрудничества. Об этом Хачанов написал в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).
Хачанов назвал Клавета одним из самых позитивных людей, которых он знает, и настоящим другом.
Хачанов с 18 августа до 13 октября входил в топ-10 рейтинга ATP, но не смог удержаться там из-за пятиматчевой серии поражений.
В последней версии рейтинга Хачанов стал 18-м.
Ранее на изменения в тренерских штабах на фоне неудачных выступлений решились также Даниил Медведев и Андрей Рублев.
Клавет ранее также работал с такими топ-теннисистами, как Фернандо Вердаско, Томми Робредо и Фелисиано Лопес (все в разные годы входили в топ-15).
