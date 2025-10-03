Даниил Медведев объяснил расставание с многолетним тренером
Российский теннисист Даниил Медведев прекратил сотрудничество с многолетним тренером Жилем Серварой из-за неудовлетворительных результатов и для того, чтобы попробовать что-то новое. Об этом он рассказал в интервью на YouTube-канале «Больше!»
Медведев в конце августа расстался с Серварой, с которым работал с 2017 года.
«Когда люди расходятся, это никогда не бывает по одной причине, их должно быть много. Результаты были неудовлетворительные, я чувствовал себя на корте недостаточно хорошо», — сказал Медведев.
По словам Медведева, в 29 лет идеальный момент для того, чтобы попробовать что-то новое. «Мы хорошо поговорили. Он был согласен, и мы закончили на хорошей ноте. Желаем друг другу только удачи», — добавил теннисист.
Медведев также отметил, что у него действительно была паника из-за плохих результатов. «Сейчас чуть меньше. Она, конечно, все еще есть, потому что я не там, где хотел бы быть», — сказал россиянин.
Медведев, занимающий сейчас 18-ю строчку в рейтинге ATP, в 2022 году на протяжении 16 недель был первой ракеткой мира. В его активе 20 титулов ATP. При этом сейчас он выступает не слишком удачно, последний титул на турнире ATP россиянин брал больше двух лет назад — в мае 2023 года в Риме.
