Даниил Медведев объяснил расставание с многолетним тренером

Российский теннисист отметил, что у него была паника из-за неудовлетворительных результатов

Даниил Медведев (Фото: Lintao Zhang / Getty Images)

Российский теннисист Даниил Медведев прекратил сотрудничество с многолетним тренером Жилем Серварой из-за неудовлетворительных результатов и для того, чтобы попробовать что-то новое. Об этом он рассказал в интервью на YouTube-канале «Больше!»

Медведев в конце августа расстался с Серварой, с которым работал с 2017 года.

«Когда люди расходятся, это никогда не бывает по одной причине, их должно быть много. Результаты были неудовлетворительные, я чувствовал себя на корте недостаточно хорошо», — сказал Медведев.

По словам Медведева, в 29 лет идеальный момент для того, чтобы попробовать что-то новое. «Мы хорошо поговорили. Он был согласен, и мы закончили на хорошей ноте. Желаем друг другу только удачи», — добавил теннисист.

Медведев также отметил, что у него действительно была паника из-за плохих результатов. «Сейчас чуть меньше. Она, конечно, все еще есть, потому что я не там, где хотел бы быть», — сказал россиянин.

Медведев, занимающий сейчас 18-ю строчку в рейтинге ATP, в 2022 году на протяжении 16 недель был первой ракеткой мира. В его активе 20 титулов ATP. При этом сейчас он выступает не слишком удачно, последний титул на турнире ATP россиянин брал больше двух лет назад — в мае 2023 года в Риме.