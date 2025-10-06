Рублев расстался с фитнес-тренером после трех проваленных турниров

Фитнес-тренер Бордериас покинул команду Рублева после провалов на трех турнирах

Команду Рублева покинул испанский фитнес-тренер Бордериас, работавший с россиянином три года. Рублев после вылета с US Open проиграл на старте трех турниров подряд

Андрей Рублев (Фото: Sarah Stier / Getty Images)

Фитнес-тренер Маркос Бордериас сообщил в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) о завершении трехлетнего сотрудничества со второй ракеткой России Андреем Рублевым.

«Завершаем удивительную трехлетнюю главу, полную обучения, роста и прекрасного опыта», — написал испанец.

Рублев проиграл четыре последних матча на турнирах ATP: после вылета в четвертом круге US Open он проиграл на старте соревнований в Ханчжоу, Пекине и «Мастерс» в Шанхае.

Рублев занимает 14-е место в мировом рейтинге. В этом году он выиграл турнир в Дохе и дошел до финала соревнований в Гамбурге.

Основным тренером Рублева является Фернандо Висенте, с марта ему также помогал Марат Сафин.