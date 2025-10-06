Рублев расстался с фитнес-тренером после трех проваленных турниров
Фитнес-тренер Маркос Бордериас сообщил в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) о завершении трехлетнего сотрудничества со второй ракеткой России Андреем Рублевым.
«Завершаем удивительную трехлетнюю главу, полную обучения, роста и прекрасного опыта», — написал испанец.
Рублев проиграл четыре последних матча на турнирах ATP: после вылета в четвертом круге US Open он проиграл на старте соревнований в Ханчжоу, Пекине и «Мастерс» в Шанхае.
Рублев занимает 14-е место в мировом рейтинге. В этом году он выиграл турнир в Дохе и дошел до финала соревнований в Гамбурге.
Основным тренером Рублева является Фернандо Висенте, с марта ему также помогал Марат Сафин.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Меркель назвала COVID одной из причин конфликта России и Украины
Модели с OnlyFans задолжали бюджету Украины $9,3 млн налогов
Орбан заявил о нежелании вводить евро в Венгрии из-за «развала» Евросоюза
Залужный заявил, что Украине пора посмотреть в космос
Цивилев призвал брать на работу в IТ участников военной операции
FT узнала о гарантиях Трампа арабским странам в рамках сделки по Газе
Матвиенко предложила собирать с неработающих деньги на ОМС
Кому присудили Нобелевскую премию по физиологии и медицине
Прокуратура утвердила обвинение против актрисы Яны Трояновой
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов