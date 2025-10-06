 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Рублев расстался с фитнес-тренером после трех проваленных турниров

Фитнес-тренер Бордериас покинул команду Рублева после провалов на трех турнирах
Команду Рублева покинул испанский фитнес-тренер Бордериас, работавший с россиянином три года. Рублев после вылета с US Open проиграл на старте трех турниров подряд
Андрей Рублев
Андрей Рублев (Фото: Sarah Stier / Getty Images)

Фитнес-тренер Маркос Бордериас сообщил в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) о завершении трехлетнего сотрудничества со второй ракеткой России Андреем Рублевым.

«Завершаем удивительную трехлетнюю главу, полную обучения, роста и прекрасного опыта», — написал испанец.

Рублев проиграл четыре последних матча на турнирах ATP: после вылета в четвертом круге US Open он проиграл на старте соревнований в Ханчжоу, Пекине и «Мастерс» в Шанхае.

Рублев проиграл четвертый матч подряд, уступив 173-й ракетке мира
Спорт
Андрей Рублев

Рублев занимает 14-е место в мировом рейтинге. В этом году он выиграл турнир в Дохе и дошел до финала соревнований в Гамбурге.

Основным тренером Рублева является Фернандо Висенте, с марта ему также помогал Марат Сафин.

Меркель назвала COVID одной из причин конфликта России и Украины

Модели с OnlyFans задолжали бюджету Украины $9,3 млн налогов

Орбан заявил о нежелании вводить евро в Венгрии из-за «развала» Евросоюза

Залужный заявил, что Украине пора посмотреть в космос

Цивилев призвал брать на работу в IТ участников военной операции

FT узнала о гарантиях Трампа арабским странам в рамках сделки по Газе

Матвиенко предложила собирать с неработающих деньги на ОМС

Кому присудили Нобелевскую премию по физиологии и медицине

Прокуратура утвердила обвинение против актрисы Яны Трояновой

Анна Сатдинова
ATP Андрей Рублев (теннисист)
Курс евро на 7 октября
EUR ЦБ: 96,83 (+0,78) Инвестиции, 19:08 Курс доллара на 7 октября
USD ЦБ: 83 (+1,1) Инвестиции, 19:08
Настоящий детектив: раскройте тайну трех домов. Квест РБК и ГАЛС, 21:45
Чемпион КХЛ продлил серию поражений СКА до четырех матчей Спорт, 21:38
Путин подписал новый антикоррупционный указ Общество, 21:35
УЕФА «с неохотой» разрешил «Милану» и «Барселоне» сыграть за границей Спорт, 21:33
Фон дер Ляйен призвала Европу прислушаться к речи Путина на «Валдае» Политика, 21:24
Медведев заявил о новом рекорде правительства Франции Политика, 21:18
Рублев расстался с фитнес-тренером после трех проваленных турниров Спорт, 21:12
Пепперштейн, Монро, Бухло: что читать по современному искусству РБК и СберПервый, 21:00
Бизнес на природе: как будут работать предприниматели в заповедниках Дискуссионный клуб, 20:51
Почему российские товары популярны за рубежом и в чем роль господдержки Национальные проекты, 20:51
Путин и Нетаньяху созвонились накануне дня рождения президента России Политика, 20:40
Лучший игрок НХЛ будет получать по новому контракту меньше Капризова Спорт, 20:38
Абстракционизм: как искусство «отщепенцев» изменило понимание красоты РБК и ГАЛС, 20:36
Bloomberg узнал о планах ЕС ввести санкции против рублевого стейблкоина Политика, 20:35