УЕФА «с неохотой» разрешил «Милану» и «Барселоне» сыграть за границей
Исполком УЕФА «с неохотой» и в порядке исключения одобрил заявки от федераций Италии и Испании на проведение двух матчей национальных чемпионатов за границей, при этом выразив четкое несогласие с такой практикой. Об этом сообщила пресс-служба УЕФА.
«Учитывая, что соответствующая нормативно-правовая база ФИФА, которая в настоящее время пересматривается, недостаточно ясна и подробна, Исполнительный комитет УЕФА с неохотой принял решение одобрить в порядке исключения два переданных ему запроса», — говорится в сообщении.
Глава УЕФА Александер Чеферин заявил, что матчи национальных лиг должны проводиться на домашнем поле, иначе это нарушит права болельщиков и может негативно повлиять на соревнования.
«Это решение является исключительным и не должно рассматриваться как прецедент», — отметил Чеферин.
Итальянцы ранее попросили провести февральскую игру Серии А между «Миланом» и «Комо» в австралийском Перте, а испанская Ла Лига рассчитывает устроить декабрьский матч между «Вильярреалом» и «Барселоной» в Майами (США).
Ранее матчи европейских лиг не проводились за границей.
