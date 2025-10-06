 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Хоккей НХЛ Флорида Чикаго 1 1,6 x 4,9 2 4,5 Футбол Сборные. Товарищеские матчи Россия Иран 1 1,45 x 4,1 2 8,5 Футбол Сборные. Товарищеские матчи Россия Боливия 1 1,33 x 5 2 9,8 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Чехия Хорватия 1 3,1 x 3,15 2 2,45 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Исландия Украина 1 3,2 x 3,25 2 2,3 Единоборства ММА. UFC Fight Night 261. Рио-де-Жанейро. Главный бой вечера. Лёгкий вес. 5 раундов Чарльз Оливейра Матеуш Гамрот 1 1,85 x 50 2 2 Единоборства MMA. UFC Fight Night 262. Ванкувер. Главный бой вечера. Средний вес. 5 раундов Ренье де Риддер Брендэн Аллен 1 1,38 x 60 2 3,15 Единоборства MMA. UFC 321. Остров Яс. Абу-Даби. Титульный бой. Тяжелый вес. 5 раундов Том Аспиналл Сириль Ган 1 1,23 x 66 2 4,4 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

УЕФА «с неохотой» разрешил «Милану» и «Барселоне» сыграть за границей

УЕФА «с неохотой» разрешил «Милану» и «Барселоне» сыграть матчи лиг за границей
УЕФА разрешил «Барселоне» сыграть матч Ла Лиги в США, а «Милану» провести встречу Серии А в Австралии. Глава УЕФА Чеферин призвал не считать это прецедентом и заявил, что матчи лиг не должны проводиться за границей
Футболист &laquo;Барселоны&raquo; Ламин Ямаль
Футболист «Барселоны» Ламин Ямаль (Фото: David Ramos / Getty Images)

Исполком УЕФА «с неохотой» и в порядке исключения одобрил заявки от федераций Италии и Испании на проведение двух матчей национальных чемпионатов за границей, при этом выразив четкое несогласие с такой практикой. Об этом сообщила пресс-служба УЕФА.

«Учитывая, что соответствующая нормативно-правовая база ФИФА, которая в настоящее время пересматривается, недостаточно ясна и подробна, Исполнительный комитет УЕФА с неохотой принял решение одобрить в порядке исключения два переданных ему запроса», — говорится в сообщении.

Глава УЕФА Александер Чеферин заявил, что матчи национальных лиг должны проводиться на домашнем поле, иначе это нарушит права болельщиков и может негативно повлиять на соревнования.

«Это решение является исключительным и не должно рассматриваться как прецедент», — отметил Чеферин.

Итальянцы ранее попросили провести февральскую игру Серии А между «Миланом» и «Комо» в австралийском Перте, а испанская Ла Лига рассчитывает устроить декабрьский матч между «Вильярреалом» и «Барселоной» в Майами (США).

Ранее матчи европейских лиг не проводились за границей.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Меркель назвала COVID одной из причин конфликта России и Украины

Модели с OnlyFans задолжали бюджету Украины $9,3 млн налогов

Орбан заявил о нежелании вводить евро в Венгрии из-за «развала» Евросоюза

Залужный заявил, что Украине пора посмотреть в космос

Цивилев призвал брать на работу в IТ участников военной операции

FT узнала о гарантиях Трампа арабским странам в рамках сделки по Газе

Матвиенко предложила собирать с неработающих деньги на ОМС

Кому присудили Нобелевскую премию по физиологии и медицине

Прокуратура утвердила обвинение против актрисы Яны Трояновой

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
УЕФА ФК Барселона ФК Милан
Материалы по теме
The Guardian назвала турниры, от которых УЕФА хочет отстранить Израиль
Спорт
Инфантино заявил, что ФИФА не может решить геополитические проблемы
Спорт
В ФИФА ответили Трампу на угрозу лишить «опасные» города матчей ЧМ-2026
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 7 октября
EUR ЦБ: 96,83 (+0,78) Инвестиции, 19:08 Курс доллара на 7 октября
USD ЦБ: 83 (+1,1) Инвестиции, 19:08
Настоящий детектив: раскройте тайну трех домов. Квест РБК и ГАЛС, 21:45
Чемпион КХЛ продлил серию поражений СКА до четырех матчей Спорт, 21:38
Путин подписал новый антикоррупционный указ Общество, 21:35
УЕФА «с неохотой» разрешил «Милану» и «Барселоне» сыграть за границей Спорт, 21:33
Фон дер Ляйен призвала Европу прислушаться к речи Путина на «Валдае» Политика, 21:24
Медведев заявил о новом рекорде правительства Франции Политика, 21:18
Рублев расстался с фитнес-тренером после трех проваленных турниров Спорт, 21:12
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Пепперштейн, Монро, Бухло: что читать по современному искусству РБК и СберПервый, 21:00
Бизнес на природе: как будут работать предприниматели в заповедниках Дискуссионный клуб, 20:51
Почему российские товары популярны за рубежом и в чем роль господдержки Национальные проекты, 20:51
Путин и Нетаньяху созвонились накануне дня рождения президента России Политика, 20:40
Лучший игрок НХЛ будет получать по новому контракту меньше Капризова Спорт, 20:38
Абстракционизм: как искусство «отщепенцев» изменило понимание красоты РБК и ГАЛС, 20:36
Bloomberg узнал о планах ЕС ввести санкции против рублевого стейблкоина Политика, 20:35