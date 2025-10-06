УЕФА «с неохотой» разрешил «Милану» и «Барселоне» сыграть за границей

УЕФА разрешил «Барселоне» сыграть матч Ла Лиги в США, а «Милану» провести встречу Серии А в Австралии. Глава УЕФА Чеферин призвал не считать это прецедентом и заявил, что матчи лиг не должны проводиться за границей

Футболист «Барселоны» Ламин Ямаль (Фото: David Ramos / Getty Images)

Исполком УЕФА «с неохотой» и в порядке исключения одобрил заявки от федераций Италии и Испании на проведение двух матчей национальных чемпионатов за границей, при этом выразив четкое несогласие с такой практикой. Об этом сообщила пресс-служба УЕФА.

«Учитывая, что соответствующая нормативно-правовая база ФИФА, которая в настоящее время пересматривается, недостаточно ясна и подробна, Исполнительный комитет УЕФА с неохотой принял решение одобрить в порядке исключения два переданных ему запроса», — говорится в сообщении.

Глава УЕФА Александер Чеферин заявил, что матчи национальных лиг должны проводиться на домашнем поле, иначе это нарушит права болельщиков и может негативно повлиять на соревнования.

«Это решение является исключительным и не должно рассматриваться как прецедент», — отметил Чеферин.

Итальянцы ранее попросили провести февральскую игру Серии А между «Миланом» и «Комо» в австралийском Перте, а испанская Ла Лига рассчитывает устроить декабрьский матч между «Вильярреалом» и «Барселоной» в Майами (США).

Ранее матчи европейских лиг не проводились за границей.