Рублев проиграл четвертый матч подряд, уступив 173-й ракетке мира
Российский теннисист Андрей Рублев не смог выйти в третий круг турнира ATP серии «Мастерс» в Шанхае.
Во втором круге 27-летний Рублев, 13-й сеяный, уступил японцу Есихито Нисиоке, 173-й ракетке мира, со счетом 6:2, 1:6, 4:6.
Рублев, как один из сеяных, стартовал в Шанхае сразу со второго круга. Россиянин проиграл уже четвертый матч подряд, на прошлой неделе он уступил итальянцу Флавио Коболли на старте турнире в Пекине.
Следующим соперником Нисиоки будет испанец Хауме Муньяр.
Рублев занимает 14-е место в мировом рейтинге, на его счету 17 титулов ATP.
Турнир в Шанхае с призовым фондом более $9,19 млн завершится 12 октября. Соревнования категории «Мастерс» уступают по престижности только «Большому шлему» и Итоговому турниру ATP.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Разведка Дании рассказала об инцидентах с российскими кораблями
Орбан увидел во вступлении Украины в ЕС перспективу войны с Россией
FT: Великобритания уже помогает Украине бить по России
Турция ответила на требование Трампа отказаться от покупки нефти у России
ЕС продлил санкции за «гибридные действия» России
Великий герцог Люксембурга отрекся от престола в пользу сына
ЦБ впервые оценил потенциальный вклад НДС в инфляцию
FT: Трамп поручил подготовиться к обмену данными для дальних ударов с Украиной
Пи Дидди захотел создать ИИ-проект вместе с сокамерником
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов