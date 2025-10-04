Рублев проиграл 4-й раз подряд, уступив 173-й ракетке мира на «Мастерс» в Шанхае

Рублев проиграл четвертый матч подряд, уступив 173-й ракетке мира

Андрей Рублев (Фото: Emmanuel Wong / Getty Images)

Российский теннисист Андрей Рублев не смог выйти в третий круг турнира ATP серии «Мастерс» в Шанхае.

Во втором круге 27-летний Рублев, 13-й сеяный, уступил японцу Есихито Нисиоке, 173-й ракетке мира, со счетом 6:2, 1:6, 4:6.

Рублев, как один из сеяных, стартовал в Шанхае сразу со второго круга. Россиянин проиграл уже четвертый матч подряд, на прошлой неделе он уступил итальянцу Флавио Коболли на старте турнире в Пекине.

Следующим соперником Нисиоки будет испанец Хауме Муньяр.

Рублев занимает 14-е место в мировом рейтинге, на его счету 17 титулов ATP.

Турнир в Шанхае с призовым фондом более $9,19 млн завершится 12 октября. Соревнования категории «Мастерс» уступают по престижности только «Большому шлему» и Итоговому турниру ATP.